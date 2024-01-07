أنشيلوتي يكشف موقف كامافينغا من كأس السوبر الإسباني

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، موقف الفرنسي إدواردو كامافينغا، لاعب وسط الفريق، من المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، بعدما تعرض لإصابة خلال مواجهة أراندينا في بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء السبت.

وتم استبدال كامافينغا في مواجهة الفريقين أمس، وشوهد اللاعب الفرنسي وهو يتحدث مع مدربه ثم ذهب مع طبيب الفريق لغرفة تغيير الملابس؛ وهو ما أثار قلق الجمهور على اللاعب العائد للتو من إصابة طويلة.

وتلاقى الفريقان في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، حيث فاز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.