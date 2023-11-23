حقيقة ترشيح سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير منتخب مصر

وقالت قناة "تن" إن مسؤولًا باتحاد الكرة المصري طرح بالفعل اسم سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير منتخب مصر بدلًا من محمد غرابة لكن الأمر لم يتطور ـ حتى الآن ـ لمفاوضات رسمية بين الطرفين.

وحسب "تن" فإن المسؤول الذي طرح اسم عبدالحفيظ هو أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

ولم يعلق سيد عبدالحفيظ على أنباء ترشيحه لخلافة غرابة.

وأقيل عبدالحفيظ من منصبه كمدير للكرة بالنادي الأهلي المصري مع نهاية الموسم الماضي بعد توليه المنصب لسنوات عديدة ولأكثر من مرة.