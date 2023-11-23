حقيقة ترشيح سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير منتخب مصر
كشفت تقارير صحفية مصرية، عن طرح اسم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري لتولي منصب مدير منتخب مصر.
ويتولى محمد غرابة حاليًّا منصب مدير منتخب مصر في ظل تواجد روي فيتوريا على رأس الإدارة الفنية للفراعنة.
وحسب التقارير، فإن إدارة أزمة استبعاد ثلاثي منتخب مصر حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد لم تعجب روي فيتوريا واتحاد الكرة المصري.
وقالت قناة "تن" إن مسؤولًا باتحاد الكرة المصري طرح بالفعل اسم سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير منتخب مصر بدلًا من محمد غرابة لكن الأمر لم يتطور ـ حتى الآن ـ لمفاوضات رسمية بين الطرفين.
وحسب "تن" فإن المسؤول الذي طرح اسم عبدالحفيظ هو أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.
ولم يعلق سيد عبدالحفيظ على أنباء ترشيحه لخلافة غرابة.
وأقيل عبدالحفيظ من منصبه كمدير للكرة بالنادي الأهلي المصري مع نهاية الموسم الماضي بعد توليه المنصب لسنوات عديدة ولأكثر من مرة.
ويحظى عبدالحفيظ بشعبية كبيرة بين جماهير الأهلي المصري.
ولم يعمل عبدالحفيظ خارج الأهلي منذ اعتزاله كرة القدم سوى في المجال الإعلامي كمحلل فني بقنوات فضائية مصرية وعربية أو كمقدم برامج بقنوات مصرية.
ولا يرتبط عبدالحفيظ حاليًّا بتعاقد مع أي ناد.