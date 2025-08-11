تشيلسي يصدم نجم كأس العالم للأندية ويدخل في مفاوضات مع دوناروما

فجّر تشيلسي الإنجليزي بطل كأس العالم للأندية 2025 مفاجأة قوية عندما بدأ في إجراء مفاوضات مع الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي بات موضع اهتمام بعض الأندية وأبرزها مانشستر يونايتد.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية، يسعى تشيلسي للدخول على خط المنافسة على ضم العملاق دوناروما (26 عامًا)، مستغلا الوضعية الغامضة التي يمر بها مع باريس سان جيرمان في ضوء الخلافات حول تمديد عقده.

وذكرت مصادر إعلامية إنجليزية إن المفاوضات التي يجريها تشيلسي مع دوناروما كانت بوقع الصدمة على الإسباني روبرت سانشيز حارس مرمى الفريق اللندني وأحد نجوم النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية 2025.

وقدم سانشيز بالفعل أداء رائعا في مباريات فريقه في مونديال الولايات المتحدة، وأظهر ذروة استعداده في النهائي أمام باريس سان جيرمان ونجومه في خط الهجوم، ديمبلي وكفاراتسخيليا ودوري ونال اللقب على حساب الحارس دوناروما.

وخاض جيانلويجي دورناروما في الموسم الماضي 24 مباراة في الدوري الفرنسي وساهم بشكل كبير في التتويج التاريخي لباريس سان جيرمان أبطال أوروبا وقبل ذلك بألقاب الدوري والكأس وكأس السوبر في فرنسا.

وبعد وصول لوكاس شيفالييه، حارس مرمى ليل إلى العاصمة باريس، أصبح مصير دوناروما أكثر غموضا حيث بات الحديث يوميا عن الحارس السابق لآي سي ميلان في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك دوناروما، الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي في 30 يونيو 2026، عرضين: مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وانضمّ عملاق إنجليزي ثالث إلى المنافسة على أفضل حارس مرمى في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025.

ويملك تشيلسي حاليًا ثلاثة حراس مرمى في مستوى جيد وهم روبرت سانشيز وفيليب يورغنسن وغابرييل سلونينا، لكن أول شروط الدولي الإيطالي دوناروما في حال التوقيع مع بطل العالم 2025 هي اللعب أساسيا وأن يكون الحارس رقم 1 لدى مواطنه إنزو ماريسكا، وفق ما أوردته تقارير إخبارية فرنسية وإنجليزية.

وتم اختيار روبرت سانشيز (27 عاما) أفضل حارس مرمى في كأس العالم للأندية 2025 بعد أن كان واحدا من نجوم تشيلسي في إحداث أكبر مفاجآت النسخة الموسعة من البطولة والصعود على منصة التتويج.