ظهر المدرب السابق لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز، في مشهد مثير ومؤثر مع النجم الصاعد للنادي الكتالوني لامين يامال، وذلك باحتضانه بحرارة خلال حفل التوديع الذي أقامه النادي اليوم الثلاثاء للاعبه سيرجيو روبيرتو.

وخلال احتفالية وداع سيرجيو روبيرتو، بعد 14 عاما قضاها بين أسوار النادي، فاجأ تشافي الذي حضر الحفل برفقة زوجته وإبنه، بطل أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا، حيث توجه نحوه قبل أن تطلب زوجته أن تلتقط صورة ليامال مع نجلها.

وكان لامين يامال، بدأ خطواته الأولى مع برشلونة تحت قيادة تشافي الذي كان أول مدرب منحه الفرصة ليدخل التاريخ كأصغر لاعب في برشلونة يشارك في مباراة رسمية.

وفي 29 أبريل 2023، شارك يامال لأول مرة في صفوف برشلونة، حيث دخل في الدقيقة 83 بديلًا لزميله غافي أمام ريال بيتيس في الدوري، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يخوض مباراة رسمية في الدوري عن عمر 15 سنة و9 أشهر و16 يومًا.

وعقب تلك المباراة التي فاز فيها البارسا (4-0) قال تشافي إنه طلب من يامال أن يجرب عدة أشياء في تلك الدقائق القليلة مضيفا أن "يامال لاعب يشبه ليونيل ميسي أو أنسو فاتي، ولديه الموهبة التي تظهره وكأنه لا يبدو في الخامسة عشرة من عمره بل أكبر وأكثر نضجًا".

يشار إلى أن نادي برشلونة الإسباني، أعلن الأحد الماضي، رحيل قائده سيرجي روبيرتو عن النادي بعد نهاية عقده في 30 يونيو الماضي.

وأقام نادي برشلونة، حفل وداع لسيرجيو روبيرتو (32 عاما) وذلك بحضور رئيس النادي خوان لابورتا وعدد من نجومه و أساطيره السابقين مثل بويول وتشافي وبيكيه.