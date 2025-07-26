مفاجأة جيسوس وأكبر مكاسب النصر.. من هو عبد العزيز الفرج؟

برز اسم عبد العزيز الفرج، لاعب نادي النصر السعودي كأحد أبرز المكاسب التي حققها الفريق خلال مباراته الودية الأخيرة.

واستطاع عبد العزيز الفرج، لاعب نادي النصر، أن يكون محط الأنظار خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه مساء اليوم السبت أمام فريق سانت يوهان النمساوي، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة (5-2).

وجاءت هذه المباراة كأولى المحطات في المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق، الذي يقام على ملعب إف سي بينزجاو سالفيلدين، في انتظار مواجهة تولوز الفرنسي المقررة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو.

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ناشئ النصر يخطف الأضواء تحت قيادة جيسوس

منح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الفرصة للاعب الشاب عبد العزيز الفرج بالمشاركة في الشوط الثاني، حيث قدم أداءً متميزًا، أظهر خلاله مهارة عالية في الضغط على الخصوم، واستخلاص الكرات، بالإضافة إلى تمريراته الدقيقة التي ساهمت في تطوير هجمات الفريق.

يعد الفرج أحد أبرز ناشئي نادي النصر، حيث أثبت حضوره القوي في الموسم الماضي من خلال أرقام ومؤشرات أداء لافتة، رغم صغر سنه الذي لا يتجاوز 22 عامًا.

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أرقام كبيرة في الناشئين

يلعب الفرج في مركزَي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وتمكن خلال الموسم السابق من تحقيق الأرقام التالية:

برز عبد العزيز الفرج كأحد أكثر اللاعبين حضورًا في تشكيلة النصر الموسم الماضي، حيث شارك في 32 مباراة، كان أساسيًا في 31 منها.

وعلى الرغم من مركزه الدفاعي، سجل الفرج هدفًا واحدًا، وصنع تمريرة حاسمة أخرى، كما كان له دور محوري في صناعة 35 فرصة هجومية لفريقه.

تميزت أدوار الفرج بدقة التمريرات، حيث أتم 1,011 تمريرة ناجحة، من بينها 51 تمريرة طويلة دقيقة.

كما أظهر براعة في المراوغة، حيث نجح في 55 مراوغة.

وفي الجانب الدفاعي، كان الفرج حاسمًا بتسجيله 40 تدخلًا ناجحًا، بالإضافة إلى الفوز بـ9 كرات هوائية.

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لم يقتصر تألق الفرج على أرض الملعب، بل امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشادت به جماهير النصر، معبرة عن تفاؤلها بمستقبله الكروي وقدرته على أن يكون أحد ركائز الفريق في الموسم المقبل.