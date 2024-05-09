رد أنشيلوتي على شكوى توخيل من التحكيم
رد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد على التصريحات النارية التي أطلقها، نظيره توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، ضد الحكم الذي أدار مواجهة الفريقين في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.
وتعرض بايرن لخسارة درامية أمام ريال مدريد بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، في إياب نصف النهائي الذي أقيم على ملعب البيرنابيو، بعدما كان متقدما بهدف.
وأحرز دي ليخت هدفا لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 113 من الوقت بدل الضائع، ولكن بعد رفع الحكم المساعد الراية، وإطلاق حكم الساحة البولندي شيمون مارتشينياك الصافرة، نظرًا لوجود حالة تسلل ضد نصير مزراوي، قبل أن تكشف الإعادة التلفزيونية عدم وجود تسلل.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 2-1 قبل الكرة المثيرة للجدل.
وقال توخيل عقب اللقاء: "إنه خطأ مزدج، لا يمكن أن ترفع الراية وأنت لست متأكدا، والحكم لا يمكن أن يطلق صافرته وهناك فرصة، لا يمكن أن نستسيغ هذا الخطأ في هذا التوقيت".
فيما رد أنشيلوتي عليه قائلا، في المؤتمر الصحفي: "يمكننا أيضًا أن نشكو من هدف ناتشو الملغي، حيث أسقط كيميش".
وأضاف: "اللعبة الأخيرة واضحة تماما، يمكن أن يكون تسللاً، الحكم رفيع المستوى، هم ونحن نشكو من إلغاء هدف ناتشو أيضًا".
وعن المباراة، قال أنشيلوتي: "لقد حدث ذلك مرة أخرى، لقد حدث ذلك كثيرًا، المشجعون الذين يدفعوننا للأمام، ملعب رائع، واللاعبون الذين لا يتوقفون عن الإيمان، إنه ببساطة شيء سحري".
وتابع: "كانت لدينا القوة حتى لا نفقد تركيزنا في مباراة صعبة، عندما تأخرنا وواصلنا التقدم لكن المشجعين ساعدونا، قدموا موسمًا لم يتوقعه أحد حقًا، ولا حتى أنا، لقد كانوا رائعين بالنسبة لنا".
وأردف: "يوجد هنا قبطان السفينة واسمه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، البقية منا بحارة، لقد كان قادرًا على إنشاء هذا الجيل الرائع من لاعبي كرة القدم وآمل أن نتمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا آخر".
واستطرد: "أنا ممتن للاعبين حقًا لأنهم عملوا بجد، كانت هناك أجواء رائعة، هم متواضعون وكرماء حقًا، أعتقد أنه أفضل فريق دربته في مسيرتي".
وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه.
وكانت مواجهة الذهاب على ملعب أليانز آرينا انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
ويلتقي ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند الألماني بنهائي دوري أبطال أوروبا، في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي في لندن.