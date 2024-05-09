رد أنشيلوتي على شكوى توخيل من التحكيم

رد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد على التصريحات النارية التي أطلقها، نظيره توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، ضد الحكم الذي أدار مواجهة الفريقين في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وتعرض بايرن لخسارة درامية أمام ريال مدريد بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، في إياب نصف النهائي الذي أقيم على ملعب البيرنابيو، بعدما كان متقدما بهدف.

وأحرز دي ليخت هدفا لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 113 من الوقت بدل الضائع، ولكن بعد رفع الحكم المساعد الراية، وإطلاق حكم الساحة البولندي شيمون مارتشينياك الصافرة، نظرًا لوجود حالة تسلل ضد نصير مزراوي، قبل أن تكشف الإعادة التلفزيونية عدم وجود تسلل.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 2-1 قبل الكرة المثيرة للجدل.