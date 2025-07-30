القوة الجوية العراقي يضم رسميا نجم منتخب تونس

أعلن نادي القوة الجوية العراقي اليوم الأربعاء رسميا انضمام المهاجم الدولي التونسي هيثم الجويني إلى صفوفه قادما من دبا الحصن الإماراتي في صفقة انتقال حر.

ونجح القوة الجوية، صاحب المركز الخامس في الدوري العراقي الموسم الماضي، في الظفر بخدمات الجويني، بعد منافسة مع عدد من الأندية العراقية على غرار نادي الشرطة بطل الدوري.

وكان هيثم الجويني، البالغ من العمر 32 عاما، لعب الموسم الماضي مع نادي دبا الحصن الإماراتي، وأحرز 7 أهداف في حين قدم 4 تمريرات حاسمة.

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ورحّب نادي القوة الجوية بلاعبه الجديد في بيان مختصر على حسابه على منصة "فيسبوك"، بالقول: "من تونس الخضراء، حيث يولد الهدافون بالفطرة

يحلّق الصقـر الجويني ليحطّ في بلاد الرافدين".

وتابع: "هيثم الجويني، قنّاص الشباك، لاعبا للقوة الجوية".

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ويأتي انضمام هيثم الجويني اللاعب السابق لنادي الترجي وللملعب التونسي ليعزز وجود اللاعبين التونسيين بشكل لافت في أندية دوري الدرجة الأولى في العراق على غرار شهاب الصالحي وثامر الصالحي وأيمن محمود وأيمن الصفاقسي مع نادي ديالي.

كما انضم مهاجم النادي الإفريقي حمدي العبيدي إلى نادي أمانة بغداد في حين ينشط غيث المعروفي مع نادي الطلبة.

من تونس الخضراء 🇹🇳 حيث يولد الهدافون بالفطرة يحلّق الصقـر الجويني 🦅 ليحطّ في بلاد الرافدين 🇮🇶 “هيثم الجويني” قنّاص الشباك، لاعبا للقوة الجوية Posted by ‎نادي القوة الجوية الرياضي‎ on Wednesday, July 30, 2025

ويشار إلى أن نادي القوة الجوية تعاقد مع المدرب العماني رشيد جابر الذي كان يشرف على منتخب بلاده حتى منتصف العام الجاري.

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وحل جابر بديلا للمدرب علي عبد الجبار الذي تمت إقالته وجهازه التدريبي المساعد منذ أيام قليلة.

وقال نادي القوة الجوية في بيان رسمي: "تتقدم الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية بجزيل الشكر إلى المدرب علي عبد الجبار وطاقمه التدريبي المساعد، تقديرًا للجهود الكبيرة والعمل المخلص الذي بذلوه خلال الفترة التي أشرفوا فيها على تدريب الفريق الأول في الموسم الكروي الماضي.