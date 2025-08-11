الموعد والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي

يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة مرتقبة ضد توتنهام الإنجليزي مساء الأربعاء المقبل في بطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب "فريولي" معقل نادي أودينيزي الإيطالي بين باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وتوتنهام حامل لقب الدوري الأوروبي.

ويدير المباراة الحكم البرتغالي برونو جيسوس، وتشهد مواجهة تكتيكية مثيرة بين الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، والدنماركي توماس فرانك، مدرب توتنهام الجديد، الذي تولى المهمة عقب نهاية الموسم الماضي.

ويخوض توتنهام منافسات السوبر الأوروبي للمرة الأولى، فيما يلعب باريس سان جيرمان للمرة الثانية بعد نسخة 1996 حين أقيمت بنظام الذهاب والإياب أمام يوفنتوس الإيطالي حامل لقب دوري أبطال أوروبا وخسر بنتيجة 2-9 بمجموع المباراتين.

وتنطلق صافرة المباراة في العاشرة مساء بعدٍ غدٍ الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS الحاصلة على حقوق بث البطولة، وتذاع عبر قناة BEIN SPORTS 1 بصوت المعلق حسن العيدروس وأيضاً قناة BEIN SPOTS2 بصوت المعلق عصام الشوالي.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان قد احتل أخيراً وصافة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.