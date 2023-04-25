تكريم مثير للجدل.. دمية بيليه العملاقة تخيف الجماهير (فيديو)

عطل مخيف

ومع ذلك، حلت "الكارثة" بعد فترة وجيزة، فبينما كانت الدمية تشق طريقها خارج الملعب، قرر الرجل الذي يتحكم بها أنه سيكون من الجيد الترحيب بالحشد، ودفع ذراعه من فجوة في البنطال.

وبحسب "ماركا" فإن هذا الخطأ أثار خوف الجماهير حيث علق أحدهم: "هذا حقًا هو أكثر شيء إثارة للروع رأيته في حياتي".

وكتب ثان: "أنا لست من الأشخاص الذين يدعون الناس إلى فقدان وظائفهم، لكن كل من يعتقد أن هذه فكرة جيدة يجب إقالته".

وتوفي بيليه عن 82 عامًا في ديسمبر الماضي بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.

وبيليه هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي نال لقب كأس العالم 3 مرات، أعوام 1958 و1962 و1970.