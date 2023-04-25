تكريم مثير للجدل.. دمية بيليه العملاقة تخيف الجماهير (فيديو)
تحول تكريم للأسطورة البرازيلية الراحل بيليه إلى أمر مثير للجدل بسبب دمية عملاقة وغريبة، وفقا لما ورد في صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وتم تكريم بيليه، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، قبل انطلاق مباراة الذهاب من نهائي بين سبورت ريسيفه وريترو في بطولة برنامبوكانو لكرة القدم.
وبعد أربعة أشهر من وفاة الأسطورة، لا تزال البلاد حزينة على وفاته، وقد تم اختيار دمية بيليه العملاقة لتكريم أحد أعظم لاعبي كرة القدم.
ومع ذلك، صُدم المشجعون عندما دخلت الدمية إلى أرض الملعب قبل المباراة، ويرجع ذلك إلى أن الدمية لا تشبه كثيرًا الأسطورة البرازيلية ولديها ابتسامة مخيفة بشكل مرعب، وفقا لـ"ماركا".
وعلى الرغم من ملامح وجه الدمية المشوهة، فإن المشجعين صفقوا لها بعدما خرجت من غرف تغيير الملابس.
وتم وضع رداء أحمر على الدمية العملاقة، في إشارة إلى وضع بيليه كبطل خارق في بلاده.
عطل مخيف
ومع ذلك، حلت "الكارثة" بعد فترة وجيزة، فبينما كانت الدمية تشق طريقها خارج الملعب، قرر الرجل الذي يتحكم بها أنه سيكون من الجيد الترحيب بالحشد، ودفع ذراعه من فجوة في البنطال.
وبحسب "ماركا" فإن هذا الخطأ أثار خوف الجماهير حيث علق أحدهم: "هذا حقًا هو أكثر شيء إثارة للروع رأيته في حياتي".
وكتب ثان: "أنا لست من الأشخاص الذين يدعون الناس إلى فقدان وظائفهم، لكن كل من يعتقد أن هذه فكرة جيدة يجب إقالته".
وتوفي بيليه عن 82 عامًا في ديسمبر الماضي بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.
وبيليه هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي نال لقب كأس العالم 3 مرات، أعوام 1958 و1962 و1970.