ناصر الخليفي يرد على تصريحات ميسي الغاضبة لعدم تكريمه كبطل لكأس العالم

قرَّر ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الرد على نجم الفريق السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي خرج في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا غاضبًا لعدم احتفاء النادي به بالشكل اللائق كبطل للعالم إثر تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2022.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ بلاده والأولى له بشكل شخصي، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2.

وجاء فوز منتخب الأرجنتين باللقب بعد مستوى مميز من ميسي الذي سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.