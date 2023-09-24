ناصر الخليفي يرد على تصريحات ميسي الغاضبة لعدم تكريمه كبطل لكأس العالم
قرَّر ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الرد على نجم الفريق السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي خرج في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا غاضبًا لعدم احتفاء النادي به بالشكل اللائق كبطل للعالم إثر تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2022.
وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ بلاده والأولى له بشكل شخصي، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2.
وجاء فوز منتخب الأرجنتين باللقب بعد مستوى مميز من ميسي الذي سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.
وكان ميسي قال في مقابلة عبر برنامج "أولغا"، إنه اللاعب الوحيد في منتخب الأرجنتين، الذي لم يلق التقدير الكافي بعد فوزه بكأس العالم الأخيرة.
وردَّ الخليفي عبر قناة "RMC"، اليوم الأحد، موضحًا: "لقد نشرنا بالفعل مقطع فيديو، ونحن نحتفل بميسي في التدريبات، كما احتفلنا به بشكل منفرد كما شاهده الجميع".
وأضاف: "لكن مع كامل الاحترام له، فنحن ناد فرنسي، ولم يكن مقبولًا أن نقيم حفلة له في الملعب، فالموقف حساس، علينا أن نحترم البلد الذي هزمه في نهائي كأس العالم، وزملاءه في صفوف منتخب فرنسا، وأيضا جماهيرنا".
وأردف: "لكن ميسي، كان ولا يزال لاعبًا رائعًا، وكنا فخورين بوجوده معنا في الفريق".
ولعب ميسي موسمين بصفوف الفريق الباريسي، قبل أن يرحل بانتهاء تعاقده في الـ30 من يونيو الماضي، لينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.