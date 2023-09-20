رسميًا: الهلال السعودي ينهي تعاقده مع جانغ هيون سو (فيديو)

وودَّع الهلال جانغ هيون سو، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، وكتب عليه: "شكرًا جانغ.. معًا كتبنا التاريخ".

وظهر "جانغ" في الفيدديو وهو يوجه رسالة شكر لجماهير الهلال، مع بعض أهدافه ولقطاته المؤثرة مع "الزعيم".

وتواجد "جانغ" في مقر نادي الهلال في العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، لتوديع زملائه، الذين استقبلوه بحفاوة شديدة، وتبادلوا معه أطراف الحديث وسط ابتسامات وضحكات.