رسميًا: الهلال السعودي ينهي تعاقده مع جانغ هيون سو (فيديو)
أعلن نادي الهلال السعودي رحيل مدافعه الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، ونهاية رحلته مع الفريق العاصمي بشكل رسمي.
وودَّع الهلال جانغ هيون سو، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، وكتب عليه: "شكرًا جانغ.. معًا كتبنا التاريخ".
وظهر "جانغ" في الفيدديو وهو يوجه رسالة شكر لجماهير الهلال، مع بعض أهدافه ولقطاته المؤثرة مع "الزعيم".
وتواجد "جانغ" في مقر نادي الهلال في العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، لتوديع زملائه، الذين استقبلوه بحفاوة شديدة، وتبادلوا معه أطراف الحديث وسط ابتسامات وضحكات.
يذكر أن "جانغ" أُصيب بورم حميد في الغدد اللمفاوية، وخضع على إثر ذلك لبرنامج علاجي كيماوي.
وانضم "جانغ" إلى الهلال، في صيف 2019، قادمًا من طوكيو الياباني.
وحقق المدافع الكوري مع الفريق العديد من البطولات، أبرزها: دوري أبطال آسيا مرتين، ودوري روشن السعودي 3 مرات، والميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2022.