لقطة الأسبوع.. ماجد عبدالله يسلّم كريستيانو رونالدو "الحذاء الذهبي" (فيديو)

تسلّم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في دوري روشن للمحترفين عن الموسم الماضي، من أسطورة "العالمي" ماجد عبدالله.

اللقطة المميزة سبقت مواجهة النصر أمام الخلود، مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل "العالمي" اللقاء بأريحية معنوية كبيرة بعد فوزه العريض في الجولة الافتتاحية على التعاون بخمسة أهداف دون رد، وسط طموحات بمواصلة البداية القوية للموسم الجديد 2025-2026.

تكريم يليق بالأسطورة والهداف

رونالدو كان قد حسم صدارة الهدافين في الموسم الماضي برصيد 25 هدفًا، بعدما سبق أن نال اللقب في الموسم الذي سبقه برصيد 35 هدفًا.

وجاء مشهد تسليم الجائزة معبرًا عن رمزية خاصة، حيث تولى أسطورة النصر التاريخي ماجد عبدالله مهمة تكريم قائد الفريق الحالي، في لحظة جمعت بين تاريخ النادي وحاضره.