ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يتعثر أمام الاتفاق ويمنح الشباب فرصة تعزيز الصدارة

واصل الهلال حامل اللقب غيابه عن الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي بتعادله سلبيا مع مضيفه الاتفاق، فيما عزز الشباب صدارته بفوزه 1-صفر على ضيفه الرائد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

وتصدى البرازيلي باولو فيكتور حارس الاتفاق لتسديدة مواطنه ميشيل ديلجادو مهاجم الهلال ببراعة ليبعدها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 53.

واقترب النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال من هز الشباك بضربة رأس لكنها ذهبت إلى جوار القائم في الدقيقة 69.

وسجل البديل صالح الشهري هدفا للهلال في الدقيقة 71 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.