ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يتعثر أمام الاتفاق ويمنح الشباب فرصة تعزيز الصدارة
واصل الهلال حامل اللقب غيابه عن الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي بتعادله سلبيا مع مضيفه الاتفاق، فيما عزز الشباب صدارته بفوزه 1-صفر على ضيفه الرائد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.
وتصدى البرازيلي باولو فيكتور حارس الاتفاق لتسديدة مواطنه ميشيل ديلجادو مهاجم الهلال ببراعة ليبعدها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 53.
واقترب النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال من هز الشباك بضربة رأس لكنها ذهبت إلى جوار القائم في الدقيقة 69.
وسجل البديل صالح الشهري هدفا للهلال في الدقيقة 71 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول منع إبراهيم محنشي الكرة من دخول مرمى الاتفاق من على خط المرمى.
وأطلق يوسف نياكاتي مهاجم الاتفاق تسديدة قوية في الشباك الجانبية للمرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع الاتفاق رصيده إلى ست نقاط من نفس عدد المباريات بعد تعادله الثالث في المركز العاشر.
وتراجع الهلال للمركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد تعادله الأول في ست مباريات والذي جاء بعد خسارته من التعاون الجولة الماضية.
الشباب يطير بالصدارة
وفي الرياض، سجل محمد سالم مدافع الرائد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22 ليمنح الشباب الفوز ونقاط المباراة، وتجمد رصيد فريقه عند تسع نقاط في المركز الثامن.
ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية متقدما بفارق أربع نقاط عن التعاون الذي قفز للمركز الثاني بعد فوزه 2-صفر على الوحدة في وقت سابق اليوم.
وتغلب التعاون على ضيفه الوحدة 2-صفر فيما فاز الطائي على الخليج 3-صفر.
وسجل عبد الله رديف هدف التقدم للتعاون في الدقيقة 45 وأضاف تركي المطيري الهدف الثاني في الدقيقة 88، ليرتفع رصيد التعاون، الذي حقق انتصاره الرابع هذا الموسم مقابل تعادلين، إلى 14 نقطة في المركز الثاني.
وتجمد رصيد الوحدة في المقابل عند أربع نقاط في المركز 11 بعد أن تلقى خسارته الرابعة خلال الموسم الحالي.
وفي مباراة ثانية، فاز الطائي على ضيفه الخليج بفضل ثلاثية نولدج موسونا من زيمبابوي في الدقائق 18 و53 و61 من عمر اللقاء.
وارتفع رصيد الطائي إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الخليج عند أربع نقاط في المركز 13.
وتعادل الباطن 2-2 مع ضيفه ضمك، حيث سجل لأصحاب الأرض يوسف الشمري في الدقيقتين 46 و88، وللضيوف الجزائري هلال سوداني في الدقيقتين الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول و69.
واقتنص الباطن أول نقطة هذا الموسم وظل في ذيل الترتيب، فيما وصل ضمك للنقطة 11 في المركز السادس.
وتختتم الجولة السادسة غدا الجمعة، حيث يلعب الاتحاد مع الفتح وأبها مع النصر والعدالة مع الفيحاء.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: