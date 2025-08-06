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رياضة

طبع عليه اسمه وعلم مصر.. محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد (صور)

طبع عليه اسمه وعلم مصر.. محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد (صور)
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 1:00 ص

استعرض محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حذاءه الجديد بطريقة رائعة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد محمد صلاح لخوض موسمه الجديد مع ليفربول الذي ينطلق بمواجهة مرتقبة ضد كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية على ملعب "ويمبلي".

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 ويفتتح ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس الجاري ضد بورنموث في مواجهة أخرى مثيرة.

وتألق صلاح في مباراة أتلتيك بلباو الإسباني الودية وسجل أول أهدافه مع ليفربول خلال مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

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 ونشر صلاح صورة لحذائه الجديد الذي خطف الأنظار بين متابعيه وجماهير ليفربول بسبب تصميمه الرائع.

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اللافت أن صلاح طبع اسمه على الحذاء وأيضاً طبع علم مصر وهو ما نال تفاعلاً كبيراً من متابعي صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأثار صلاح جدلاً واسعاً في الأيام الماضية بعد ظهوره رفقة لاعبي ليفربول في زيارة لمعبد "إيكوين" للبوذيين على هامش رحلة الريدز إلى اليابان وهو ما فجر الانتقادات في وجه النجم المصري من جانب جماهيره وخاصة في مصر بسبب مخالفته التقاليد الدينية.

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