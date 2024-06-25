مدافع بولندا يعثر على طريقة فريدة لإيقاف كيليان مبابي (صورة وفيديو)

ورغم أنه يشكو من الإصابة على مستوى الأنف إلا أن النجم المرتقب وصوله لريال مدريد، شكل مصدر إزعاج مستمر لمدافعي بولندا واستطاع أن يفك الرقابة اللصيقة المسلطة عليه.

وشهدت الدقيقة 23 لقطة مثيرة وجدت تفاعلا قويا على منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت بشكل واضح قيمة كيليان مبابي وسرعته وقدرته على اختراق أقوى الدفاعات في العالم، وذلك عندما انفلت من أمام مناطق الجزاء لمنتخب بلاده وتجاوز مدافعي الخصم قبل أن يمسكه المدافع زاليوسكي من القميص ليتدخل الإيطالي ماركو غيدا ويرفع البطاقة الصفراء للمدافع البولندي.