آخر تطورات مفاوضات مانشستر سيتي لضم غفارديول

أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن مسؤولي مانشستر سيتي دخلوا في محادثات متقدمة مع نظرائهم في لايبزيغ الألماني من أجل التعاقد مع الكرواتي جوسكو غفارديول.

ويمتد عقد المدافع الكرواتي مع ناديه إلى صيف 2027.

ويعد مانشستر سيتي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، إذ طلب ناديه الألماني 100 مليون يورو على الأقل من أجل التخلي عن خدمات المدافع الدولي الكرواتي، وهو ما جعل ريال مدريد وليفربول ينسحبان من السباق للتعاقد معه.

وقالت القناة الرياضية الشهيرة، عبر حسابها على تويتر، إن الناديين في محادثات متقدمة بشأن انتقال غفارديول في الميركاتو الجاري.