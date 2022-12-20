لحظات تحبس الأنفاس.. أسلاك الكهرباء كادت تُسقط ميسي وزملاءه من أعلى حافلة الاحتفال (فيديو)
تعرض ليونيل ميسي وزملاؤه في منتخب الأرجنتين لموقف غاية في الخطورة مع بداية احتفالات أبطال كأس العالم قطر 2022 بعد وصولهم إلى العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس.
وبعد وصول اللاعبين والجهاز الفني والإداري لمنتخب الأرجنتين إلى المطار كان في انتظارهم حافلة مكشوفة لنقلهم إلى مركز تدريب تابع للاتحاد قبل الانتقال مجددا إلى نصب أوبيليسكو، حيث جرى العرف بالاحتفال بالإنجازات الرياضية في الأرجنتين.
وأظهرت لقطات فيديو تفادي اللاعبين بصعوبة مجموعة أسلاك كهربائية كانت قريبة للغاية من أعلى الحافلة حيث جلس ميسي وسط زملاء في موكب الاحتفال.
وعلق حساب قناة espn الأرجنتينية: "احترسوا، الأسلاك الكهربائية".
ومع اقتراب اللاعبين للغاية من الأسلاك سقطت بالفعل قبعة اللاعب ليوناردو باريديس الذي لامس رأسه الأسلاك بالفعل في لحظات خطيرة كادت تفسد الاحتفال في بدايته.
وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أمس الاثنين أن المنتخب سيحتفل بفوزه بلقب كأس العالم على حساب فرنسا في نصب أوبيليسكو.
وغادر أبطال العالم باتجاه أوبيليسكو للاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير، حيث ينتظرهم ما يقرب من 200 ألف مشجع بحسب التقارير.
وأعلنت الحكومة الأرجنتينية منح البنوك إجازة اليوم الثلاثاء حتى يتسنى للبلاد بأكملها "التعبير عن سعادتها الكبيرة بفوز المنتخب الوطني بكأس العالم".
ووصل منتخب الأرجنتين في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء حيث سيقضي الليلة في مركز للتدريب تابع للاتحاد بالقرب من المطار.
وكتب رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا عبر تويتر "ها نحن قادمون يا أرجنتين".
وتغلبت الأرجنتين 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 في ما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم.
وقال ليونيل ميسي قائد الفريق: "أريد أن أكون في الأرجنتين لأرى الاحتفالات الجنونية. أريدهم أن ينتظروني، لا يسعني الانتظار للذهاب إلى هناك والاستمتاع باللقب معهم".