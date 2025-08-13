دمر قاهر صلاح وميسي.. مَن نجم توتنهام الذي أبهر الجميع رغم الخسارة؟

استهل توتنهام هوتسبير موسمه 2025-2026 بخسارة كأس السوبر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، ولكن رغم النتيجة السلبية، خطف أحد نجوم السبيرز الأضواء بأداء لافت.

قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول، افتتح ميكي فان دي فين التسجيل بعد متابعته لكرة مرتدة داخل المنطقة، قبل أن يضاعف كريستيان روميرو النتيجة في الدقيقة 48.

ورغم السيطرة الكاملة للفريق الإنجليزي في الشوط الأول، تمكن سان جيرمان من العودة في اللحظات الأخيرة عبر البديلين كانغ لي وغونسالو راموس، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق الفرنسي.

محمد قدوس يخطف الأضواء

على الرغم من قوة باريس سان جيرمان وتفوقه على الورق، قدم توتنهام أداءً مفاجئًا، وكان محمد قدوس، المنتقل هذا الصيف من وست هام مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، أبرز نجوم اللقاء.

اللاعب الغاني، الذي انتقل إلى أوروبا من أكرا قبل أعوام، أثبت أنه قادر على التألق في منظومة هجومية مفتوحة مثل تلك التي يعتمدها فرانك.

قدوس أرهق دفاع سان جيرمان، وأجبر المدافع البرتغالي نونو مينديش على المعاناة أمام سرعته ومهارته. قبل استبداله في الدقيقة 79، لمس الكرة 35 مرة، بينها لمستان داخل منطقة الجزاء، وأكمل 4 عرضيات بنسبة نجاح 100%.

كما أن قدراته الهجومية تتيح له اللعب مهاجمًا، صانع ألعاب، أو جناحًا، ما يمنحه فرصًا واسعة للتأثير في البريميرليغ.

إشادة واسعة من الجماهير

ردود فعل جماهير توتنهام على وسائل التواصل الاجتماعي كانت غامرة بالإشادة.

أحد المشجعين كتب: "ما يفعله قدوس بهؤلاء لا يُصدق، لا يمكنهم مجاراته"، بينما اكتفى آخر بالقول: "يا له من لاعب". مشجع ثالث أكد: "سار وقدوس يستحقان جائزة رجل المباراة، إنهما يسيطران على باريس".

آخرون سلطوا الضوء على معاناة مينديش، وكتب أحدهم: "نونو مينديش تعرض للإرهاق تمامًا أمام قدوس ".

بينما أضاف آخر: "مينديش اجتاز اختبارات صلاح ويامال وساكا وأوليسي وميسي… لكنه أمام قدوس بدا وكأنه لم يسبق له لعب كرة القدم".