قرار عقاب منتظر ضد الحكم الإيطالي ساكي بعد رفضه مصافحة زميلته (فيديو)

وأثارت هذه اللقطات جدلًا في إيطاليا رغم توضيحات خوان لوكا ساكي ورابطة الحكام الذين نفوا أي سلوك جنسي.

ومنذ تلك اللحظة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والانتقادات الموجهة إلى ساكي، وهو ما حاولت دي مونتي نفسها إيقافه.

وقالت دي مونتي لوكالة الأنباء الإيطالية ANSA: "فيما قبل المباراة، في النفق، يحيي الحكم القادة بينما نحظى بلحظة تحية على أرض الملعب قبل إطلاق صافرة الحكم".

وأضافت: "يبدو وجهي مصدومًا ومحرجًا لمجرد أنه فاجأني. يؤسفني استغلال فيديو قصير للتطرق إلى مواضيع ثقيلة جدًا تتطلب شكلًا آخر من الاحترام والرقة".

وقال ساكي إلى الوكالة الإيطالية نفسها: "إنه أمر لا يصدق كيف نشأت قضية من العدم.. لم نكن أنا ولا هي نتخيل ردود الفعل هذه. إن رفض تحية زميل هي لفتة لا تتوافق معي على الإطلاق".