قرار عقاب منتظر ضد الحكم الإيطالي ساكي بعد رفضه مصافحة زميلته (فيديو)
قد يتعرض الحكم الإيطالي خوان لوكا ساكي للإيقاف مباراة واحدة، لعدم مصافحته زميلته فرانشيسكا دي مونتي الحكم المساعد، في نفق غرفة تبديل الملابس خلال مباراة ليتشي ضد ساسولو في الدوري الإيطالي.
وقبل بداية مباراة ليتشي وساسولو يوم الجمعة الماضي، وفي نفق غرفة خلع الملابس، صافح ساكي يد قائد ساسولو وعندما ذهب ليسلم على قائد ليتشي، أخطأ في الحكم ووجد نفسه وجهًا لوجه مع زميلته دي مونتي التي مدت يديها له ولكنه رفض المصافحة.
وأعاد الحكم الرئيسي تحيته إلى قائد الفريق المحلي، تاركًا يد زميلته "معلقة"، ولكنها أظهرت نصف ابتسامة، بعد شعورها بالإحراج.
وأثارت هذه اللقطات جدلًا في إيطاليا رغم توضيحات خوان لوكا ساكي ورابطة الحكام الذين نفوا أي سلوك جنسي.
ومنذ تلك اللحظة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والانتقادات الموجهة إلى ساكي، وهو ما حاولت دي مونتي نفسها إيقافه.
وقالت دي مونتي لوكالة الأنباء الإيطالية ANSA: "فيما قبل المباراة، في النفق، يحيي الحكم القادة بينما نحظى بلحظة تحية على أرض الملعب قبل إطلاق صافرة الحكم".
وأضافت: "يبدو وجهي مصدومًا ومحرجًا لمجرد أنه فاجأني. يؤسفني استغلال فيديو قصير للتطرق إلى مواضيع ثقيلة جدًا تتطلب شكلًا آخر من الاحترام والرقة".
وقال ساكي إلى الوكالة الإيطالية نفسها: "إنه أمر لا يصدق كيف نشأت قضية من العدم.. لم نكن أنا ولا هي نتخيل ردود الفعل هذه. إن رفض تحية زميل هي لفتة لا تتوافق معي على الإطلاق".