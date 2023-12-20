نوتنغهام فورست يتعاقد مع المدرب نونو سانتو بعد إقالة كوبر
أعلن نوتنغهام فورست، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب نونو إسبريتو سانتو خلفا لستيف كوبر.
وقال النادي في بيان: "سينضم نونو للنادي في عقد لعامين ونصف العام وسيتولى المسؤولية اعتبارا من مباراة يوم السبت، عندما يواجه فورست منافسه بورنموث على ملعب سيتي غراوند".
وانفصل فورست المتعثر، أمس الثلاثاء، عن مدربه كوبر بعد أيام من تعرضه للهزيمة الخامسة في ست مباريات بالدوري الممتاز في الخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير.
ويحتل فورست المركز الـ17 بثلاثة انتصارات هذا الموسم برصيد 14 نقطة من 17 مباراة متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط.
وحصل النادي على نقطة واحدة فقط من مبارياته الست الأخيرة والتي تضمنت أيضا الهزيمة 5-صفر أمام فولهام.
وكان نونو إسبريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندرارز وتوتنهام السابق المرشح الأبرز لخلافة كوبر.
وكوبر ثاني مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز يفقد وظيفته هذا الموسم بعد إقالة شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا للمدرب بول هيكينغبوتوم في وقت سابق هذا الشهر.
وانضم كوبر إلى فورست في سبتمبر 2021 بعقد لمدة عامين عندما كان الفريق في المركز الأخير في الدرجة الثانية.
وقاد كوبر الفريق للصعود للممتاز بحلول شهر مايو التالي.. وفي أكتوبر 2022، تم تمديد عقده حتى 2025.
وشهد فورست، الذي حطم الرقم القياسي لعدد الصفقات التي يبرمها فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز في فترة انتقالات ما قبل الموسم في 2022، بداية صعبة في أول موسم له في دوري الأضواء منذ 1999.
ونجا من مخاوف الهبوط بعد خسارته أربع مباريات متتالية في أبريل 2023 بتحقيق الفوز على آرسنال وساوثهامبتون في مايو، وأنهى الموسم في المركز الـ16 بفارق أربع نقاط عن المراكز الثلاثة الأخيرة.