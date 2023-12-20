نوتنغهام فورست يتعاقد مع المدرب نونو سانتو بعد إقالة كوبر

أعلن نوتنغهام فورست، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب نونو إسبريتو سانتو خلفا لستيف كوبر.

وقال النادي في بيان: "سينضم نونو للنادي في عقد لعامين ونصف العام وسيتولى المسؤولية اعتبارا من مباراة يوم السبت، عندما يواجه فورست منافسه بورنموث على ملعب سيتي غراوند".

وانفصل فورست المتعثر، أمس الثلاثاء، عن مدربه كوبر بعد أيام من تعرضه للهزيمة الخامسة في ست مباريات بالدوري الممتاز في الخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير.

ويحتل فورست المركز الـ17 بثلاثة انتصارات هذا الموسم برصيد 14 نقطة من 17 مباراة متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط.