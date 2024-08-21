أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم جواو فيلكس قادمًا من أتلتيكو مدريد بعقد يمتد إلى 7 سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للانتقال، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن الصفقة كلفت تشيلسي نحو 46 مليون جنيه إسترليني (59.95 مليون دولار) لكي يعود المهاجم البرتغالي (24 عامًا) إلى ملعب ستامفورد بريدج مجددًا.

وظهر فيلكس بشكل جيد مع تشيلسي خلال وجوده مع الفريق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في موسم 2022-2023 مسجلاً 4 أهداف خلال 20 مباراة. وخاض الموسم الماضي معارًا لبرشلونة، وأحرز 10 أهداف خلال 44 مباراة.

وقال فيلكس في بيان: "أنا سعيد حقًا لعودتي إلى تشيلسي، ولا أطيق الانتظار لبدء المهمة، وأرى العديد من الوجوه المألوفة، حين كنت هنا سابقًا وهو شيء لطيف دائمًا".

وانضم فيلكس إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من بنفيكا، العام 2019، في صفقة قياسية كلفت النادي الإسباني 126 مليون يورو (140 مليون دولار).

وسجل 34 هدفًا خلال 131 مباراة، وساهم في فوز الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني العام 2021.

ويلعب تشيلسي أمام سيرفيت السويسري في مباراة فاصلة مؤهلة لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، غدًا الخميس، قبل أن يحل ضيفًا على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.