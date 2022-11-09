هل أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بتغريم الزمالك بسبب "لافتة نادي القرن"؟

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، عن إصدار المحكمة الاقتصادية حُكمًا بتغريم نادي الزمالك 70 مليون جنيه مصري (2 مليون و872 ألف دولار أمريكي) لصالح النادي الأهلي في قضية لافتة نادي القرن.

كان نادي الزمالك رفع لافتة على أسوار النادي تحمل عبارة "الزمالك نادي القرن الحقيقي" بالبطولات وليس المحسوبية والمجاملات، وهو ما اعتبره النادي الأهلي تعديًا على حقوقه التجارية.

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي لقب نادي القرن في القارة السمراء عام 2001، وهو الأمر الذي ما زال نادي الزمالك يرفضه مستندًا إلى كونه النادي الذي حقق بطولات أفريقية أكثر في القرن الـ20.

وسجل النادي الأهلي لقب "نادي القرن" كعلامة تجارية باسمه في وزارة التموين المصرية.

وبحسب مصادر فإن المحكمة الاقتصادية التي تنظر دعوى النادي الأهلي اليوم الأربعاء لم تعلن حكمًا. حتى الآن بعكس المتداول.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة الاقتصادية قرارها في القضية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، سواء بإصدار حكم أو بالتأجيل.

وأزال نادي الزمالك لافتة نادي القرن وأعادها أكثر من مرة.

ويعترض نادي الزمالك على النظام الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لتحديد بطل القرن الذي يعتمد على نقاط تُجمع بحسب التأهل للأدوار النهائية للمسابقات، وليس تحقيق البطولات.