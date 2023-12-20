"بيئة الاتحاد وبنزيما".. مشادة بين سامي الحريري وحامد البلوي (فيديو)

وحاول الفراج تهدئة الوضع بين الثنائي، حيث قال الحريري إنه يقصد بالبيئة وضعية الفريق وحالته وليس أي شيء آخر.

وشدد الفراج على أن القصة هي الجانب الفني من الكلمة فقط.