"بيئة الاتحاد وبنزيما".. مشادة بين سامي الحريري وحامد البلوي (فيديو)
شدد الفراج على أن القصة هي الجانب الفني من الكلمة فقط.
نشبت مشادة كلامية بين سامي الحريري وحامد البلوي محلل برنامج "أكشن مع وليد" بسبب سؤال طرحه وليد الفراج مقدم البرنامج.
ووجه الفراج سؤالًا لسامي الحريري وهو محلل منتمٍ لنادي الهلال، قائلًا:" ماذا لو تبادل الاتحاد والهلال كريم بنزيما وميتروفيتش؟"، فرد الحريري "ميتروفيتش سينجح لأن البيئة تفرق".
ويقدم ميتروفيتش مستويات كبيرة مع الهلال، فيما خفت نجم كريم بنزيما رغم الآمال العريضة المعلقة عليه منذ التعاقد معه الصيف الماضي.
ورفض حامد البلوي المحلل المنتمي لنادي الاتحاد تعليق الحريري حول كلمة "بيئة الاتحاد" مشددًا على أن الحريري عادة ما يمرر كلمات بين تحليله.
وحاول الفراج تهدئة الوضع بين الثنائي، حيث قال الحريري إنه يقصد بالبيئة وضعية الفريق وحالته وليس أي شيء آخر.
وشدد الفراج على أن القصة هي الجانب الفني من الكلمة فقط.