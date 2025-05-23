رئيس الفيفا يوجّه رسالة إلى الترجي التونسي قبل كأس العالم للأندية (صورة)

وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو رسالة تهنئة للترجي التونسي، بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين لموسم 2024 ـ 2025، وذلك قبل أيام قليلة من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الترجي الذي توج بطلا للدوري التونسي منذ أسبوعين رسالة تهنئة توجه بها جياني إنفانتينو لكل مكونات الفريق قال فيها: "أتوجه بالتهنئة للترجي التونسي بتتويجه بلقب الدوري بعد مسيرة قدم فيها عملا كبير وجهودا مستمرة طوال الموسم أثمرت تتويجا مستحقا".

رئيس الفيفا إنفانتينو يهنئ الترجي بالتتويج بالبطولة 🇧🇪🏆 Posted by Espérance Sportive de Tunis on Friday, May 23, 2025

وقال إنفانتينو في الرسالة التي خاطب فيها رئيس اتحاد كرة القدم في تونس معز الناصري: "أشيد بمجهودات الاتحاد على إنجاح مسابقة الدوري والمساهمة في تطوير كرة القدم في البلاد، نرجو أن نراكم قريبا".

ويخوض الترجي، بطل الدوري 34 مرة، مسابقة مونديال الأندية المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن كان حاضرا في 3 نسخ سابقة: 2011 و2018 و2019.

وخلال النسخة الأخيرة التي شارك فيها، في 2019، حقق الفريق الأحمر والأصفر أعرض انتصار في المسابقة بفوزه على السد القطري (6 ـ 2) في المباراة الترتيبية ليحرز على المركز الخامس.

ويلعب الترجي نسخة 2025 من المونديال ضمن المجموعة الرابعة ويبدأ مبارياته بملاقاة فلامنغو البرازيلي يوم 17 يونيو المقبل، في الجولة الأولى، قبل أن يلاقي تشيلسي الإنجليزي في الجولة الثانية يوم 25 من الشهر ذاته.

وفي المباراة الأخيرة من الدور الأول سيلعب الترجي إما ضد غالاكسي لوس أنجلس الأمريكي أو كلوب أمريكا المكسيكي، الفريقين اللذين سيتنافسان على البطاقة الرابعة من المجموعة، ليحل أحدهما محل كلوب ليون المكسيكي التي تقرر إقصاؤه من المسابقة.