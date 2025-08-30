مستشفى الشفاء في غزة: وفاة الطفلة الرضيعة رانيا غبن بسبب سوء التغذية ونقص العلاج

هل يندم ريال مدريد على رحيل لوكا مودريتش؟
لوكا مودريتشالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 7:12 ص

كتب: نور الدين ميفراني

تمكّن ميلان من الفوز على ليتشي 2-0 في ثاني مبارياته في الدوري الإيطالي، ليستعيد توازنه بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام كريمونيزي.

 وخلال المباراة، تألق النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ميلان الجديد، فقد صنع 5 فرص وأرسل كرات طويلة ناجحة 100 في المائة 5/5، كما استعاد 5 كرات واستخلص الكرة مرة واحدة وحصل على تقييم 7،4 من 10.

كما حقق إنجازًا تاريخيًا بعد صنعه هدفًا، وأصبح أكبر لاعب يصنع هدفًا في الدوري الإيطالي منذ ظهور الإحصائيات موسم 2004-2005، بعمر 39 سنة و354 يومًا.

 تألق النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2018، وظهوره بمستوى مميز فنيًا وبدنيًا، قد يدفع فريقه السابق ريال مدريد للندم على عدم تمديد عقده ولو لموسم واحد.

وانتهى عقد لاعب الوسط الكرواتي، البالغ 39 سنة (40 سنة بعد 10 أيام)، مع ريال مدريد صيف 2025، وشارك في نهائيات كأس العالم للأندية قبل أن يودع الفريق الملكي بعد 13 سنة.

وفي غياب لاعب وسط بمواصفات النجم الكرواتي في ريال مدريد حاليًا، رغم محاولات المدرب الإسباني تشابي ألونسو تجهيز التركي أردا غولر للدور نفسه، كان من الممكن منح لوكا مودريتش فرصة اللعب مع الشباب الجدد في الفريق الملكي لموسم إضافي.

 وتأثر ريال مدريد بعد اعتزال الألماني توني كروس صيف 2024 وخرج بعدها بموسم دون ألقاب، وفقد هذا الصيف نجم وسط من طراز عالمي هو النجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي أثبت خلال مباراة ميلان وليتشي أنه كان يستحق البقاء في مدريد.

