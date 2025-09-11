رد فعل ناري من محمود الخطيب بعد تصريحات حسام غالي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، عن رد فعل محمود الخطيب رئيس النادي، تجاه تصريحات حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وقال غالي عبر إحدى منصات "بودكاست" إنه رغم رغبته في الترشح لرئاسة الأهلي؛ ولكنه لا يستطيع ذلك، في الوقت الحالي، لأنه لن "يحمل سيفاً ودرعاً لخوض معارك ستكون صعبة وشرسة".

ويرى غالي أنه يستطيع تطبيق مبادئ النادي، حال أصبح رئيسًا، لأنه يعلم طموحات وأهداف القلعة الحمراء جيداً.

كما أكد غالي أن مثله الأعلى هو صالح سليم رئيس الأهلي الراحل، وتجاهل ذكر اسم محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

رد فعل الخطيب

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي مستاء من تصريحات حسام غالي عضو مجلس الإدارة الأخيرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن حسام غالي لم يحصل على إذن من الخطيب بالظهور، خاصة أن هناك قراراً بعدم ظهور المجلس دون إذن مسبق مع الخطيب.

وتابع أن الخطيب اتخذ قراراً، بطلب تحويل حسام غالي للتحقيق في تصريحاته الذي قالها بحق المجلس.

وأضاف حسام غالي أنه لم يبلّغ بهذه اللحظة بقرار الخطيب بتحويله للتحقيق، خاصة أنها أزعجت الأخير.