هجوم كاسح.. جيسوس يرعب الاتحاد السعودي

وجّه جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، رسالة مرعبة إلى الاتحاد السعودي، قبل المباراة المرتقبة بينهما في منافسات دوري روشن للمحترفين.

وجاءت رسالة جيسوس بعد فوز النصر الكبير عل منافسه جدة، بنتيجة "4-0"، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، في مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس الملك.

وسجل فيصل عمر لاعب جدة بالخطأ في مرماه بعد ثماني دقائق من اللعب قبل أن يحرز النصر ثلاثة أهداف بعد نهاية الاستراحة.

وجعل ويسلي النتيجة 2-صفر بعد نحو ساعة من اللعب بعدما انطلق من الجانب الأيسر وسدد في الزاوية البعيدة.

وسجل البديل جواو فيلكس الهدف الثالث بتسديدة في الزاوية الضيقة في الدقيقة الـ71 واختتم محمد سيماكان رباعية النصر قرب النهاية.

ويستضيف الاتحاد، حامل اللقب، منافسه النصر في مباراة قمة سينفرد الفائز بها بصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة.

وحقق كل فريق العلامة الكاملة بتسع نقاط بعد مرور ثلاث جولات، رغم تباين الأداء بينهما.

ويتفوق النصر، المدعوم بثنائي منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو وجواو فيلكس، بفارق الأهداف إذ سجل 12 هدفًا ولم تهتز شباكه سوى مرة واحدة وهي سمة فرق المدرب جورجي جيسوس التي تتحلى بصلابة دفاعية رغم الغزارة التهديفية.

وقال جيسوس عقب مباراة الأمس: "لا يوجد الكثير من الأمور للحديث عنها، لقد كنا الطرف الأقوى منذ البداية، نستعد الآن لمباراة النصر المقبلة أمام الاتحاد في الدوري".

وأضاف: "ليس هناك فريق يستطيع أن يصمد أمام هجوم النصر، فريق جدة جيد في منافسات الدرجة الأولى (دوري يلو)".

بهذا الفوز، خطف النصر بطاقة العبور إلى دور الـ16 من البطولة، مواصلًا مشواره في كأس الملك 2025-2026، وسط طموحات كبيرة لتحقيق اللقب هذا الموسم.