تصدر المنتخبان المغربي والعراقي ترتيب المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد فوزهما على كل من الأرجنتين وأوكرانيا على التوالي بنتيجة واحدة (2 ـ 1).

وانطلقت منافسات الدور الأول من مسابقة كرة القدم بألعاب باريس اليوم الأربعاء حيث تمكن المنتخب المغربي من الفوز (2 ـ 1) على نظيره الأرجنتيني بعد مباراة مثيرة وغريبة الأطوار تم خلالها إلغاء هدف للمنتخب الأرجنتيني وذلك بعد أكثر من ساعة ونصف من عودة اللاعبين لغرف تغيير الملابس.

وسجل سفيان رحيمي هدفي المغرب فيما نجح يوليان ألفاريز في تقليص الفارق للأرجنتين ليحصل رفاق أشرف حكيمي على أول 3 نقاط في الدور الأول.

وبدوره فاز المنتخب العراقي على أوكرانيا (2 ـ1) بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز باهر بفضل هدفي لاعبيه أيمن حسين وعلي جاسم في الشوط الثاني.

ويتصدر المنتخبان المغربي والعراقي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط فيما تحتل أوكرانيا و الأرجنتين المركز الثالث والرابع دون رصيد.

وفي الجولة الثانية يلتقي العراق مع الأرجنتين والمغرب مع أوكرانيا وذلك في 27 يوليو الجاري.