أعلن نادي الوداد المغربي تعاقده مع زكرياس غيلان جناح نادي برشلونة الإسباني السابق.

ونشر الوداد عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك صورة للاعب بجانب تعليق يقول "من لاماسيا إلى الوداد. زكرياس يستكمل الرحلة".

ووقع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا عقدًا لمدة 3 مواسم قادمة مع نادي الوداد حتى صيف 2027.

وسبق أن لعب غيلان مع منتخب الشباب المغربي بجانب منتخب الناشئين تحت 17 عامًا.

وانضم غيلان إلى قطاع ناشئي برشلونة عام 2016، وتدرج في فرق الشباب قبل توقيع عقد رسمي عام 2022 وإعارته إلى ريال مايوركا ثم العودة إلى برشلونة مجددا.

ورحل غيلان عن برشلونة في صيف 2023، وانضم إلى نادي سانلوكينيو الإسباني قبل انتقاله إلى نادي الوداد.

وأبرم نادي الوداد عدة تعاقدات لإعادة بناء فريقه بقيادة المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا الذي يستعد للمشاركة في الموسم الجديد، ويرتبط بخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً.

وتعاقد الوداد مع حمزة ساخي ومحمد مفيد والبرازيلي بيدرينيو والحارس عبد الأعلى محمدي ومحمد رايحي ونبيل مرموق والجنوب أفريقي كاسيوس مايلولا وجواد خلوق.