مدرب شباب السعودية: نسعى لتخطي عُمان ولم نقدم ما لدينا حتى الآن في خليجي 25

وقال الرويعي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء للحديث عن المباراة: "أتوقع مباراة قوية، لدينا فرصة للفوز، وطموحنا التأهل، مباراة العراق انتهت ونسعى لتخطي عُمان الشقيق، استعدينا جيداً للقاء ونحترم المنافس".

وأضاف المدرب السعودي: "الطموح حق مشروع للجميع، وأتوقع مباراة قوية وصعبة.. رغم قصر مدة الإعداد، لكن لم نواجه صعوبة في الاستعداد للبطولة، عملنا معاً لفترات طويلة، ونكتسب الخبرة من مثل هذه البطولات الهامة للاعبين الشباب".

وتابع: "نطمح للوصول إلى أفضل مستوى، نثق في قدرات اللاعبين وإمكانياتهم، لم يقدموا ما لديهم بعد، اللاعبون لديهم الكثير من الناحية الفنية لم يظهروه حتى الآن".