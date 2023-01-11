مدرب شباب السعودية: نسعى لتخطي عُمان ولم نقدم ما لدينا حتى الآن في خليجي 25
شدد مساعد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم أحمد الرويعي على أن فريقه سيحاول بشتى السبل اقتناص بطاقة الصعود للدور قبل النهائي في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، المقامة حالياً في العراق.
ويختتم منتخب السعودية مبارياته في دور المجموعتين ببطولة كأس الخليج بمواجهة نظيره العماني غداً الخميس، في الجولة الثالثة (الأخيرة) من مباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبي اليمن والعراق.
وقال الرويعي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء للحديث عن المباراة: "أتوقع مباراة قوية، لدينا فرصة للفوز، وطموحنا التأهل، مباراة العراق انتهت ونسعى لتخطي عُمان الشقيق، استعدينا جيداً للقاء ونحترم المنافس".
وأضاف المدرب السعودي: "الطموح حق مشروع للجميع، وأتوقع مباراة قوية وصعبة.. رغم قصر مدة الإعداد، لكن لم نواجه صعوبة في الاستعداد للبطولة، عملنا معاً لفترات طويلة، ونكتسب الخبرة من مثل هذه البطولات الهامة للاعبين الشباب".
وتابع: "نطمح للوصول إلى أفضل مستوى، نثق في قدرات اللاعبين وإمكانياتهم، لم يقدموا ما لديهم بعد، اللاعبون لديهم الكثير من الناحية الفنية لم يظهروه حتى الآن".
ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة خلف منتخبي العراق وعمان، صاحبي المركزين الأول والثاني.
واستهل منتخب السعودية مسيرته في المسابقة بالفوز 2-0 على نظيره اليمني، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام منتخب العراق في الجولة الماضية.