كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل لجوء ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، لحيلة وفكرة جنونية، نفذها مع لاعبيه خلال تواجدهم بأحد المعسكرات، إطار الاستعداد لمباريات الدوري الإنجليزي.

ويبدأ فريق آرسنال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، باستقبال ولفرهامبتون واندررز على ملعب الإمارات، يوم 17 أغسطس الجاري.

وقاد أرتيتا "الغانرز" لتحقيق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي لعامين متتاليين، وحظي بإشادات واسعة لتغيير حظوظ النادي خلال السنوات الأربع والنصف التي قضاها فيه.

وقدمت صحيفة "ذا أثلتيك" مزيدًا من التفاصيل عن المدرب في مقال بعنوان "كيف أعاد ميكيل أرتيتا بناء آرسنال على صورته الخاصة".

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ويتضمن المقال تفسيرات لكيفية تغيير الثقافة في النادي، وكيف يتفاعل مع اللاعبين والمدربين، وعلاقته بالمدير الرياضي إدو، وكيف كان ذلك مفتاحًا لنجاحهم في سوق الانتقالات.

لكنها بدأت بالكشف عن أن أرتيتا استأجر شخصًا لسرقة لاعبيه ليعلمهم درسًا حول "أهمية الاستعداد واليقظة".

وقالت الصحيفة، إنه "في عشاء مع لاعبيه، استأجر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا سرًا فريقًا من اللصوص المحترفين، وكانت مهمة هؤلاء السحرة الذين يتلاعبون بالأيدي التجول بين الطاولات وسرقة الهواتف المحمولة والمحافظ من الفريق الأول، دون أن يشعر اللاعبون بذلك".

وأضاف التقرير: "في نهاية الوجبة، وقف أرتيتا وطلب من الفريق إخلاء جيوبهم، فوجئ عدد من اللاعبين باختفاء أغراضهم الثمينة، كانت الفكرة هي تعليم فريقه أهمية الاستعداد واليقظة والتأهب في الأوقات جميعها".

وحقق آرسنال فوزًا كبيرًا على بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن بنتيجة 4-1، مساء الأربعاء، استعدادًا للموسم الجديد.

وسيلعب آرسنال المباراة الودية المقبلة ضد أولمبيك ليون يوم الأحد، فيما سيلعب ليفركوزن ضد ريال بيتيس على أرض ملعب باي أرينا، يوم السبت المُقبل.