كشف طارق حامد، لاعب وسط منتخب مصر السابق ونادي ضمك السعودي، عن كواليس خلافه مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وقال طارق حامد عبر قناة " بي إن سبورتس" الإخبارية إن احترامه لرئيس القلعة البيضاء بحكم منصبه، ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادلاً موضحًا أنه تعامل بحكم حبه للزمالك، ورفض الرحيل إلى بيراميدز رغم أن مرتضى منصور تحدث بشكل سلبي معه لإجباره على مغادرة الزمالك.

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وأشار إلى أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز تواصل معه شخصيًا، وقدم له عرضًا يساوي 10 أضعاف راتبه مع الزمالك مؤكدًا أنه وجه الشكر لآل الشيخ، وطالبه بمساعدته على البقاء مع الفريق الأبيض.

وأضاف:" آل الشيخ وعدني بحل الأمر، وأسهم في بقائي مع الفريق، رغم محاولات الإدارة لإقناعي بالرحيل لدرجة أن مرتضى منصور اتهمني بإفساد الفريق، وأكد لي في مكالمة هاتفية أنه لا يريد بقائي".

وأكد أنه لا يريد الحديث عن أشخاص غير متواجدين في موقع المسؤولية حاليًا، وفي موقف ضعف موضحًا أنه سيكشف كواليس رحيله للاتحاد السعودي في وقت لاحق.

وكشف طارق حامد عن كواليس علاقته بالبرتغالي غيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق مؤكدًا أنه كان مرشحاً للرحيل بسبب عدم اقتناع المدرب به ورفضه منحه الفرصة.

وأشار إلى أن فيريرا كان كل تركيزه مع إبراهيم صلاح لاعب الوسط قبل أن يمنحه الفرصة للمشاركة في المباريات الأخيرة بالدوري لموسم 2014 – 2015 واقتنع بأدائه، وأشركه في لقاء ليوبار الكونغولي بالكونفدرالية الأفريقية، وصافحته بعد المباراة لتهنئته على مستواه رغم خسارة الفريق.

وأكد أن كل تركيزه على عمله كلاعب محترف، ولا يتفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على تركيزه.