تأكد غياب ميسي عن مباراة باريس سان جيرمان وريمس للإصابة

وهناك إصابات أخرى في صفوف النادي الباريسي إذ يغيب عن صفوفه المدافع نونو منديز لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في العضلات بينما يعاني كيليان مبابي من عدوى في الحلق.

وقال غالتييه إنه يتوقع انضمام مبابي لاعب منتخب فرنسا للتشكيلة والسفر مع الفريق رغم أنه ربما يجلس على مقاعد البدلاء ليحصل الشاب هوغو إيكيتيكو (20 عاما) على فرصة ثانية للمشاركة أساسيا من البداية.

وينفرد باريس سان جيرمان الذي لم يخسر حتى الآن بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطتين على أولمبييك مرسيليا صاحب المركز الثاني والذي سيستضيف فريق الذيل أجاكسيو غدا السبت.

وردا على سؤال حول إمكانية لجوئه لاستراتيجية دفاعية جديدة بالاعتماد على أربعة مدافعين بدلا من خط الدفاع الثلاثي الذي يلعب به حاليا أوضح غالتييه إنه سيلتزم بالنظام الدفاعي الحالي لفريقه دون أي تغيير رغم غياب منديز وبريسنل كيمبيمبي الغائب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.