اسم مفاجئ.. إعلامي إسباني يطالب بانتقال نجم برشلونة إلى ريال مدريد

كتب: نور الدين ميفراني

عبّر الصحفي الإسباني توماس رونسيرو عاشق ريال مدريد عن إعجابه بلاعب وسط برشلونة الشاب الدولي الإسباني فيرمين لوبيز، وتمنّى وجوده في الفريق الملكي.

وشكل كلام الصحفي المدريدي مفاجأة لكونه عاشقاً متعصباً لريال مدريد، وغالباً ما يسخر من برشلونة ولاعبيه، لكنه أوضح موقفه، قائلاً: "ربما سيفاجئكم الأمر، لكنني أحبه بسبب روحه القتالية، وشخصيته، وأهدافه، أحب فيرمين".

وأضاف الصحفي الشهير: "وفوق هذا كله، فليك يبقيه دائمًا على دكة البدلاء، فيرمين لاعب يمكن أن ينسجم مع الفريق، أعلم أنه في مدريد لا أحد يضمن مركزًا أساسيًا دون منازع، لكنه سيكون موجودًا، وسيكون حاضرًا".

وشارك فيرميز لوبيز، البالغ 22 سنة، برفقة برشلونة في 88 لقاء، وسجل 19 هدفاً، و9 تمريرات حاسمة رغم كونه ليس لاعباً أساسياً لدى المدرب الألماني هانزي فليك.

واهتمت عدة أندية بخدماته هذا الصيف، وقدم مانشستر يونايتد عرضاً بلغ 70 مليون يورو، وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة برشلونة قد تلجأ لبيعه لحل الأزمات المالية.

ورغم التعاقدات التي قام بها ريال مدريد لحل مشاكل الدفاع، فإنه ما زال يبحث عن لاعب وسط ميدان قوي ومقاتل بجانب فيدي فالفيردي، أو وسط ميدان يضبط إيقاع المباريات كالمعتزل الألماني توني كروس.