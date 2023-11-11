تقرير: نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق مع جولين لوبتيغي لقيادة الفريق خلفًا لنونو سانتو

سانتو قد تمت إقالته من جانب إدارة النادي الجداوي، بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات في الموسم الجاري، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في آخر 7 مباريات بالدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.

ويتولَّى المدرب المساعد حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق، لحين إنهاء التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني.

ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن إدارة نادي الاتحاد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع يصل إلى اتفاق مع لوبتيغي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني سيتولى الإدارة الفنية للفريق فيما تبقى من الموسم وكأس العالم للأندية.

ويلعب الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم 12 ديسمبر المقبل بمدينة جدة، بصفته بطل الدوري وممثل صاحب الأرض.

واختتمت: "يتبقى فقط التوقيع الرسمي بعد مناقشة بنود العقد والاتفاق عليها".