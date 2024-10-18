غوميز يفجر غضب مهاجم الزمالك بقرار صادم

تسبب البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، بغضب أحد لاعبيه، قبيل منافسات كأس السوبر المصري.

الزمالك سافر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للعب مباراة نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز.

في حين يلعب الأهلي المواجهة الأخرى أمام سيراميكا كليوباترا، والفائز من المباراتين سيصعد إلى النهائي يوم 24 من الشهر الجاري.

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وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن جوزيه غوميز اتخذ قرارًا بالاستغناء عن حسام أشرف مهاجم الفريق، قبيل السفر إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر.

وأكد المصدر أن حسام أشرف انفجر غاضبًا في وجه مدربه، والجهاز الإداري، بعد علمه بهذا القرار.

وأوضح: "حسام أشرف كان يريد إثبات وجوده مع الفريق، خاصة بعد رحيله معارًا في الموسم الماضي إلى بلدية المحلة، وأثبت نفسه وكان من هدافي الدوري الممتاز"، إلا أن غوميز أوصى بضرورة رحيل اللاعب "على سبيل الإعارة"، على أن يعود إلى الفريق في الموسم المقبل.

ويرى حسام أشرف أن غوميز كان عليه إبلاغه بهذا القرار مع بداية فترة الإعداد، وليس قبل اقتراب إغلاق نافذة فترة الانتقالات.

ويرى المهاجم الشاب أن قرار غوميز تسبب بضياع "فرص كثيرة" عليه، خاصة أن الوقت ضيق أمامه للاتفاق مع أي ناد يرغب في الحصول على خدماته.

وطلبت إدارة الزمالك من اللاعب بالفعل إحضار عروض "إعارة فقط"، إذ أكد المصدر أن حسام أشرف يمتلك حاليًا عرضين من إنبي وبيراميدز.

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: "سينهي اللاعب اتفاقه مع أحد الناديين قريبًا، وسيخطر مجلس إدارة الزمالك بقراره النهائي عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة السوبر المصري".