ماركا: ريال مدريد غاضب من حكام مباراة الكأس
قالت صحيفة "ماركا"، إن ريال مدريد غاضب من تعيين الحكم مارتينيز مونويرا، وخوسيه لويس غونزاليس كحكم لتقنية الفيديو لإدارة كلاسيكو إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.
ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة، يوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي الكأس، حيث فاز برشلونة على الميرنغي 1/0 في الذهاب في سانتياغو برنابيو.
ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد لم يعجبه تعيين مارتينيز مونويرا حكما للساحة، وخوسيه لويس غونزاليس حكما لتقنية الفيديو؛ لأنهما تسبب في "إيذاء" ريال مدريد كثيرا، ولا يعتقد الميرنغي أنهما المناسبين لإدارة مباراة بهذه الأهمية.
وفي تلفزيون ريال مدريد، لم يتأخروا في الرد على تعيين مارتينيز مونويرا وخوسيه لويس غونزاليس وفي نشرتهم الإخبارية الساعة 14:30 ظهرًا، قاموا ببث مقطع فيديو يشير إلى الأخطاء المزعومة للحكمين المذكورين ضد الميرنغي.
وذكّرت القناة الرسمية لريال مدريد كيف أدار نفس الحكيم إحدى المباريات التي كانت أكثر مباراة تضرر فيها ريال مدريد في تاريخه الحديث، وكانت أمام إشبيلية موسم 2020/2021، ويزعم أن هذه المباراة كلفتهم خسارة لقب الليغا، حيث ارتكب الحكام 6 أخطاء حاسمة ضد ريال مدريد.
ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز على برشلونة في ملعب الكامب نو وإيقاف سلسلة الخسائر المتتالية أمام النادي الكتالوني.
وفاز برشلونة على ريال مدريد في آخر 3 مباريات وكانت بواقع 3/1 في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض، ثم 1/0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وأخيرا 2/1 في الدوري الإسباني.
ويسيطر برشلونة على صدارة ترتيب الليغا بقبضة من حديد؛ ولذلك يسعى ريال مدريد للتعويض بالفوز بلقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.