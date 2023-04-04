ماركا: ريال مدريد غاضب من حكام مباراة الكأس

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد لم يعجبه تعيين مارتينيز مونويرا حكما للساحة، وخوسيه لويس غونزاليس حكما لتقنية الفيديو؛ لأنهما تسبب في "إيذاء" ريال مدريد كثيرا، ولا يعتقد الميرنغي أنهما المناسبين لإدارة مباراة بهذه الأهمية.

وفي تلفزيون ريال مدريد، لم يتأخروا في الرد على تعيين مارتينيز مونويرا وخوسيه لويس غونزاليس وفي نشرتهم الإخبارية الساعة 14:30 ظهرًا، قاموا ببث مقطع فيديو يشير إلى الأخطاء المزعومة للحكمين المذكورين ضد الميرنغي.

وذكّرت القناة الرسمية لريال مدريد كيف أدار نفس الحكيم إحدى المباريات التي كانت أكثر مباراة تضرر فيها ريال مدريد في تاريخه الحديث، وكانت أمام إشبيلية موسم 2020/2021، ويزعم أن هذه المباراة كلفتهم خسارة لقب الليغا، حيث ارتكب الحكام 6 أخطاء حاسمة ضد ريال مدريد.