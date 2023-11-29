آخر تطورات إصابة كريستيانو رونالدو قبل مباراة النصر والهلال
كشفت صحيفة "الرياضية" عن آخر التطورات الخاصة بإصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، والتي ربما ستبعده عن ملاقاة الهلال في ديربي الرياض المنتظر، الذي سيجمع الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من منافسات دوري روشن.
وعانى اللاعب البرتغالي من إصابة على مستوى الرقبة، تعرَّض لها خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في مباراة جمعت بينهما على ملعب "الأول بارك"، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
واضطر رونالدو إلى مغادرة ملعب مباراة النصر وبيرسبوليس في الدقيقة الـ78، بسبب إصابة في الرقبة.
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن "رونالدو يحضر للنادي، اليوم الأربعاء، وقام بإجراء تمارين استرجاعية منفردًا دون المشاركة في الحصة الجماعية لفريقه استعدادًا لمواجهة الهلال".
ولم تكشف الصحيفة أو النادي عن موقف النجم البرتغالي من إمكانية خوض المباراة أو الغياب عنها، حتى الآن.
وكانت الفحوصات الأولية التي خضع لها صاحب الـ38 عامًا أكدت إصابته بكدمة متوسطة في الرقبة، تلقى على إثرها العلاج الطبيعي فورًا.
يُذكر أن نادي الهلال يتصدر جدول ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، وذلك بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.