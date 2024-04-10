6 أهداف في تعادل مثير بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

تبادل ريال مدريد ومانشستر سيتي التقدم في النتيجة قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، اليوم الثلاثاء.

وبعدما تقدم برناندو سيلفا مبكرًا لسيتي من ركلة حرة ماكرة، عاد صاحب الأرض بهدفين في غضون دقيقتين بعدما اصطدمت تسديدة إدواردو كامافينغا في قدم المدافع روبن دياز ليسجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 12 قبل أن يجعل رورديجو النتيجة 2-1 من هجمة مرتدة.