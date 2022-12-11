بكاء رونالدو سيظل الصورة الدائمة لـ"كارثة البرتغال" في كأس العالم 2022

ونفى مدربه وزملاؤه أن خلافات رونالدو مع مانشستر يونايتد قبيل كأس العالم تسببت في تشتيت الانتباه في غرفة الملابس، لكن من الصعب تصديق أن مقابلته التلفزيونية المثيرة لم يكن لها أي تأثير على الفريق.

وقال المدرب سانتوس بعد الخسارة أمام المغرب إنه لم يندم على ترك رونالدو على مقاعد البدلاء، وأوضح مرارًا أن قراراته كانت خططية؛ مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت مسيرة رونالدو الرائعة تقترب من نهاية مريرة.

وقبل كأس العالم، رفض رونالدو القول إن بطولة قطر ستكون الأخيرة له وكان يتطلع بالفعل إلى بطولة أوروبا 2024.

ومن غير المرجح أن يعتزل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا الآن، لكن يبقى أن نعرف وجهته المقبلة، حيث أفادت وسائل إعلام إسبانية وإنجليزية بأنه يقترب من الانتقال للنصر السعودي بعقد مذهل بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني. (211.65 مليون دولار) في العام.

كما نفى سانتوس استقالته من منصبه، قائلًا إنه سيتحدث مع رئيس الاتحاد البرتغالي حول مستقبله.

وسواء في وجود رونالدو أو بدونه، يبدو مستقبل البرتغال مشرقًا على الأقل في وجود جيل قوي من المواهب يضم مزيجًا جيدًا من الشباب مثل راموس وجواو فيلكس ولاعبين بارزين في قمة عطائهم مثل برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا.