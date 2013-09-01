صور.. أصغر 5 أبطال لـWWE

إرم – (خاص) من أحمد ديب

تعتبر بطولة المصارعة الترفيهية WWE أحد أهم الرياضات في عالم المسابقات الترفيهية، وهي التي تحوي العديد من النجوم الذي برعوا في إمتاع المشاهدين على مر سنوات طويلة، لكنهم أيضاً ينتظرون فرصتهم دائماً في حمل درع البطولة الأهم.

وتمكن العديد من الأسماء القوية في عالم المصارعة في رفع درع البطولة، لكن منهم من ظل محروماً منها طوال مسيرته، حيث لم تتح له الفرصة للمشاركة ونيل الفرصة الذهبية، وتحمل القائمة أسماء عديدة منهم بعض المحظوظين الذين تمكنوا من الفوز بها خلال وقت مبكر وبعمر صغير، حتى قبل بلوغهم عامهم الثلاثين، في حين جاء المصارع المحبوب جون سينا في المركز الثامن في قائمة أصغر المصارعين بعمر يقارب للـ28 عاماً.

تعرف على أصغر 5 أسماء تمكنت من الفوز بلقب البطولة:

5- راندي أورتون (27 عاما، و6 أشهر، و6 أيام)

4- أندرتيكر (26 عاما، و8 أشهر، و3 أيام)

3- ذا روك (26 عاما، و6 أشهر، و13 يوما)

2- يوكوزانا (26 عاما،و6 أشهر، ويومان)

1- بروك ليزنر (25 عاما، وشهر، و13 يوما)