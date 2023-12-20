تقرير: مسيرة سلمان الفرج مع الهلال اقتربت من النهاية (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أن سلمان الفرج، نجم نادي الهلال السعودي، اقترب من الرحيل عن الفريق، رغم تقديم اعتذارا لمدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

كان خلافا نشب بين الفرج والمدرب تسبب في قيام الأخير باستبعاد لاعب خط الوسط الدولي من حساباته وفقًا لما وصفه بـ"عقوبات انضباطية".

وتحدثت تقارير سعودية عن عودة سبب الأزمة إلى رفض الفرج برفقة زميله عبدالإله المالكي الالتزام بقرار المدرب الذي أراد الدفع بهما في وقت متأخر من مباراة التعاون بكأس الملك.

وأوضحت تقارير أخرى أن الفرج اعتذر لمدربه البرتغالي.