تقرير: مسيرة سلمان الفرج مع الهلال اقتربت من النهاية (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية أن سلمان الفرج، نجم نادي الهلال السعودي، اقترب من الرحيل عن الفريق، رغم تقديم اعتذارا لمدربه البرتغالي جورجي جيسوس.
كان خلافا نشب بين الفرج والمدرب تسبب في قيام الأخير باستبعاد لاعب خط الوسط الدولي من حساباته وفقًا لما وصفه بـ"عقوبات انضباطية".
وتحدثت تقارير سعودية عن عودة سبب الأزمة إلى رفض الفرج برفقة زميله عبدالإله المالكي الالتزام بقرار المدرب الذي أراد الدفع بهما في وقت متأخر من مباراة التعاون بكأس الملك.
وأوضحت تقارير أخرى أن الفرج اعتذر لمدربه البرتغالي.
فيما قال الإعلامي الرياضي علي العنزي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "الفرج لاعب كبير جدا ولكن مسيرته في الهلال مهددة وعلى وشك المغادرة، لأنه أصبح رابع خيار في خط وسط الفريق بعد سافيتش ونيفيز ويتقدم عليه محمد كنو، والمشكلة التي حدثت ربما تسبب مشاكل للاعبين لأنه مؤثر ومهم في غرفة الملابس".
وأضاف: "لو أصر جيسوس على معاملة الفرج بهذه الطريقة وإشراكه في الدقائق الأخيرة من المباريات فالمشاكل ستصبح أكبر بينهم وستؤثر على الفرقة بالطبع".
وكانت صحيفة "عكاظ"، كشفت عن رغبة بعض أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، في التعاقد مع اللاعب، أحدهما من العاصمة الرياض والآخر من جدة.
وفي وقتٍ سابق، ارتبط اسم الفرج، بناديي العاصمة النصر والشباب، بينما قيل إن عملاق جدة الاتحاد، يسعى للتوقيع مع اللاعب الدولي الكبير.
يذكر أن الفرج، يرتبط بعقد مع الهلال، حتى يونيو من عام 2025؛ حيث كان قد جدد عقده في 2021، ولمدة 4 سنوات كاملة.