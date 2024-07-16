نادال يستعد للألعاب الأولمبية بالفوز بالزوجي في بطولة باشتاد

بدأ النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال بالاستعداد للمنافسة في دورة ألعاب باريس الصيفية 2024 أملا في إضافة ميدالية جديدة إلى رصيده بالفوز بلقب الزوجي في بطولة باشتاد المفتوحة للتنس في سويسرا أمس الاثنين بعد عودته إلى الملاعب لأول مرة منذ مايو أيار الماضي.

ومع شريكه النرويجي كاسبر رود فاز الثنائي 6-1 و6-4 على ملعب رملي على الزوجي المكون من جيدو أندريوتسي وميجيل ريس-فاريلا.

وكانت هذه أول مشاركة لنادال في البطولة وهي من فئة 250 نقطة منذ فوزه بلقب الفردي فيها عندما كان عمره 19 عاما في 2005.

وقرر نادال عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون للاستعداد للألعاب الأولمبية التي ستقام منافساتها على ملاعب رولان جاروس الرملية التي توج فيها بلقب الفردي في بطولة فرنسا المفتوحة الكبرى 14 مرة وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد.

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وقال نادال (38 عاما) في الملعب "شخصيا أنا سعيد، وأعتقد أنها كانت مباراة جيدة. قدمنا أداء جيدا تماما في أول مرة نلعب فيها سويا وأنا سعيد بالعودة إلى هنا بعد نحو 20 عاما."

وأضاف نادال "لدي ذكريات جميلة في هذا المكان تعود إلى 2003 و2004 و2005. لذا كان الأسبوع ممتعا بالنسبة لي وأتمنى الاستمرار."

وفي بطولة باشتاد أيضا سينافس نادال في الفردي حيث من المقرر أن يواجه ليو بورج نجل الأسطورة السويدي بيورن بورج في الدور الأول.

وتوج نادال بالذهبية الأولمبية لفردي الرجال في 2008 وبذهبية الزوجي في 2016، وفي باريس سيلعب في الزوجي إلى جانب مواطنه كارلوس ألكاراز بطل فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وفي مباراته في الزوجي أمس الاثنين توقف اللعب مرتين بسبب هطول المطر.