رد إسماعيل بن ناصر على عرض الاتحاد السعودي

يتجه أحد نجوم نادي ميلان الإيطالي لرفض العرض الضخم الذي تلقاه من فريق الاتحاد للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، الموسم المقبل.

ووفقاً لما ذكره الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان، حسم موقفه من عرض الاتحاد الضخم، الذي كان يسعى لضمه لتعزيز صفوف الفريق السعودي.

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وأوضح أن إسماعيل بن ناصر يميل إلى رفض عرض الاتحاد، لرغبته بالبقاء في أوروبا رغم العرض الكبير الذي تلقاه من نادي الاتحاد.

وعلى الرغم من أن النجم الجزائري لم يعد ضمن خطط ميلان، فإن مسؤولي النادي الإيطالي يسعون لبيع عقده في أسرع وقت ممكن، خلال السوق الصيفي الجاري.

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ولم يعد اللاعب، البالغ من العمر 27 عاماً، ضمن حسابات ميلان بقيادة المدرب الجديد ماسيميليانو أليغري، خاصة بعد إعارته الموسم الماضي إلى صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وذكرت التقارير أن الاتحاد قدّم عرضاً بقيمة 10 ملايين يورو، في حين طالب "الروسونيري" بالحصول على قيمة 12 إلى 14 مليون يورو، ولكن رفض اللاعب أغلق الباب أمام "العميد".

وفقاً للتقارير، فإن اللاعب يفضل الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا الذي لعب له الموسم الماضي معارًا، رغم التفاوت الكبير بين العرض الفرنسي ومطالب الفريق اللومباردي.

نجم الوسط الجزائري يحصل سنوياً على راتب مقدر بـ 4 ملايين يورو، وبقاؤه في ميلان دون مشاركة سيؤدي إلى إرهاق خزائن النادي الإيطالي.

ويمتلك بن ناصر، الذي تبلغ قيمته السوقية بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي نحو 15 مليون يورو، عقدًا مع ميلان حتى يونيو 2027.

ويستهل الاتحاد بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان موسمه الجديد بمواجهة قوية أمام نظيره النصر يوم 19 أغسطس الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.