إعلامي سعودي يرفض مشاركة كريستيانو رونالدو في "آسيا 2" نهائيا.. ما السر؟ (فيديو)

أبدى الإعلامي الرياضي فارس الفزي أمنيته بعدم مشاركة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

واستهل النصر مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2، بالفوز على استقلول بخماسية نظيفة حملت توقيع عبد الرحمن غريب، أنجيلو غابرييل، ويسلي، وكينغسلي كومان، ساديو ماني، فيما تقرر استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة المباراة، بعد الاتفاق مع مدربه جورجي جيسوس، للحصول على قدر أكبر من الراحة.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن دوري أبطال آسيا 2، لا يحتاج إلى مشاركة كريستيانو رونالدو، موضحين أن جيسوس، يعتمد استراتيجية جديدة، استنادًا لهذه البطولة، وهي سياسة التدوير بين اللاعبين.

ولكن فارس الفزي قال في تصريحات تلفزيونية: "من المحزن أن نرى النصر يشارك في هذه البطولة بسبب ضعف الاتحاد السعودي وتقليص مقاعد الاتحاد في بطولة النخبة الآسيوية من 4 إلى 3 بسبب تغيير نظام البطولة إلى 24 فريقا".

وأضاف: "الكرة السعودية تقدم العديد من الميزات للاتحاد الآسيوي، وأتمنى من كريستيانو رونالدو ألا يشارك طوال مباريات البطولة لكي لا يعطي قيمة تسويقية لها بسبب عدم احترام الاتحاد الآسيوي لنا، الدوري السعودي هو المصنف الأول في آسيا فلا يمكن أن يتساوى برابع أو خامس التصنيف، والنصر كان يستحق مقعدا نظاميا في بطولة النخبة، ولكن هذا المقعد حصل عليه بطل آسيا الموسم الماضي وهو الأهلي، فكيف يعقل هذا".

وتابع: "دور القائمين على الاتحاد السعودي أن يدافعوا عن مقعد الأندية في الاتحاد الآسيوي".

ويستعد "العالمي" لمواجهة الرياض، يوم السبت المقبل، في دوري روشن، ثم يواجه جدة في كأس الملك، الثلاثاء، قبل أن يصطدم بالاتحاد، في قمة الجولة الرابعة من الدوري، في 26 سبتمبر، فيما يخوض مباراته الثانية في دوري أبطال آسيا 2، أمام الزوراء العراقي، في بغداد، في الأول من أكتوبر المُقبل.