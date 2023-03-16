ما سبب إذاعة نشيد ليفربول في سانتياغو برنابيو بعد تأهل ريال مدريد؟ (فيديو)
قام نادي ريال مدريد بلفتة طيبة تجاه ضيفه ليفربول بعد انتهاء مباراة الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.
وتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعدما جدد فوزه على ليفربول بهدف سجله كريم بنزيما.
وفاز ريال مدريد ذهابًا بخمسة أهداف مقابل هدفين في معقل ليفربول ملعب أنفيلد رود بمدنية ليفربول.
وعقب نهاية مباراة ريال مدريد وليفربول قام مسؤولو ملعب سانتياغو برنابيو بتشغيل نشيد نادي ليفربول "لن تسير وحيدًا" وهو أمر أثار إعجاب جماهير ليفربول في الملعب وخلف الشاشات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر أن لاعبي ليفربول متأثرون أيضًا بما حدث.
وبعد المباراة أشاد يورغن كلوب بتصرف ريال مدريد مؤكدًا عراقة النادي الإسباني وإعجابه بتلك اللفتة.
وأثار تصرف ريال مدريد تساؤلات حول دوافع ما حدث، إذ لم يتم الإعلان عن أي مخططات للأمر قبل حدوثه وهو ما زاد من استغراب المتابعين.
ووجَّه المذيع الداخلي لملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد الشكر لنادي ليفربول على اللفتة الطيبة بالوقوف دقيقه حداد تكريمًا لـ أمانسيو الرئيس الشرفي الراحل لنادي ريال مدريد خلال مباراة الذهاب بين الناديين وهو ما يفسر تصرف نادي ريال مدريد الذي أراد رد الجميل لمنافسه الذي احترَم رمز النادي الراحل وكرمه.
وأعلن ريال مدريد لاعبه السابق ورئيسه الفخري أمانسيو أمارو فاريلا، عن عمر يناهز الـ83 عامًا، قبل ساعات من مواجهة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد؛ ما دفع ليفربول لتقديم لفتة طيبة أولا تجاه المنافس الإسباني.