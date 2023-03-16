ما سبب إذاعة نشيد ليفربول في سانتياغو برنابيو بعد تأهل ريال مدريد؟ (فيديو)

وعقب نهاية مباراة ريال مدريد وليفربول قام مسؤولو ملعب سانتياغو برنابيو بتشغيل نشيد نادي ليفربول "لن تسير وحيدًا" وهو أمر أثار إعجاب جماهير ليفربول في الملعب وخلف الشاشات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر أن لاعبي ليفربول متأثرون أيضًا بما حدث.

وبعد المباراة أشاد يورغن كلوب بتصرف ريال مدريد مؤكدًا عراقة النادي الإسباني وإعجابه بتلك اللفتة.

وأثار تصرف ريال مدريد تساؤلات حول دوافع ما حدث، إذ لم يتم الإعلان عن أي مخططات للأمر قبل حدوثه وهو ما زاد من استغراب المتابعين.