جدال قوي بين عبدالله فلاتة ومحمد الشيخ بسبب دعم الاتحاد والهلال (فيديو)
دخل الإعلاميان عبدالله فلاتة ومحمد الشيخ في جدال حاد على الهواء مباشرة بسبب مسألة الدعم الممنوح لناديي الهلال والاتحاد والذي مكَّن الفريقين من ضم لاعبين عالميين قبل انطلاق الموسم الحالي للدوري السعودي.
ودافع محمد الشيخ عن دعم الهلال وكيف استغل مسؤولوه الأمر في ضم صفقات قوية، عكس نادي الاتحاد الذي رغم ضم لاعبين عالميين أمثال كريم بنزيما ونغولو كانتي لم يقدم المستوى المأمول منه في كأس العالم للأندية.
وقال عبدالله فلاتة في حديثه عبر برنامج "أكشن مع وليد": "حال تم منح الاتحاد دعم الهلال الكبير كان سيحقق كأس العالم للأندية.. (العميد) كان يستحق الدعم بالمونديال، والهلال لكي يشارك في البطولة كان عليه الفوز على أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، وحتى وصافته السابقة في كأس العالم للأندية تظل ميدالية فضية وليست ذهبية، لذلك الاتحاد كان يستحق الدعم لتحقيق النتائج الإيجابية أسوة بغيره".
فيما رد الناقد الرياضي محمد الشيخ، قائلًا: "الهلال لما ذهب لكأس العالم للأندية كان موقوفًا من التسجيل ولما حصد الفضية لم يكن لديه قوام الاتحاد الحالي مثل بنزيما وفابينيو وكانتي، وأيضا الهلال لم يكن مستضيف البطولة على ملعبه، وهنا ينبع فكر الهلال، وبالتأكيد اللوم يقع على من فرط بضم قوام قوي لفريقه، وربما الاتحاد كان يريد الحفاظ على استقراره بتواجد عبد الرزاق حمد الله، وأستبعد أن وزارة الرياضة ومن بعدها اتحاد الكرة كانت تنظر للاتحاد على أن مشاركته وطنية وكان يجب دعمه".
وأضاف: "سمعنا سابقًا وجهتي نظر أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، وسعد اللذيذ، المسؤول عن برنامج الاستقطاب، بسبب عدم دعم الاتحاد القوي، وفي النهاية أقول بدلًا من أن تبحثوا عن دعم الهلال الوهمي وأنه يُدعم أكثر من غيره ابحثوا عن فكر وإستراتيجيات الهلال الذي لم يتوقف في أسوأ أحواله".
ورد عبدالله فلاتة، قائلًا: "أنتم ترددون (لو) الهلال أو النصر أو الأهلي ولكن هي كلمة ليس لها داع، ولماذا نستحضر الهلال من البداية"، وحاول محمد الشيخ مقاطعة فلاتة لكن الأخير انفعل بشدة ورفض مقاطعته.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، أنمار الحائلي، قال سابقًا إن رابطة الدوري السعودي للمحترفين المسؤولة عن برنامج الاستقطاب، لم تسجب لجميع مطالب الفريق، من حيث التعاقد مع أبرز اللاعبين حول العالم خلال الصيف الماضي.
وكشف الحائلي أن فريقه كان يرغب في التعاقد مع نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، وكيفين دي بروين، لاعب نادي مانشستر سيتي، وسيرجيو راموس، مدافع نادي إشبيلية، في "الميركاتو" الماضي.
وكان نادي الاتحاد تعاقد مع نغولو كانتي وكريم بنزيما وجوتا وفابينيو بالتنسيق مع المسؤولين عن برنامج الاستقطاب.
وقدم العميد نتائج سلبية خلال الشهور الماضية، أرجعته إلى المركز السابع في دوري روشن برصيد 27 نقطة، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر، مع تقديم أداء متراجع في كأس العالم للأندية، والخسارة من الأهلي المصري بثلاثية مقابل هدف.