جدال قوي بين عبدالله فلاتة ومحمد الشيخ بسبب دعم الاتحاد والهلال (فيديو)

فيما رد الناقد الرياضي محمد الشيخ، قائلًا: "الهلال لما ذهب لكأس العالم للأندية كان موقوفًا من التسجيل ولما حصد الفضية لم يكن لديه قوام الاتحاد الحالي مثل بنزيما وفابينيو وكانتي، وأيضا الهلال لم يكن مستضيف البطولة على ملعبه، وهنا ينبع فكر الهلال، وبالتأكيد اللوم يقع على من فرط بضم قوام قوي لفريقه، وربما الاتحاد كان يريد الحفاظ على استقراره بتواجد عبد الرزاق حمد الله، وأستبعد أن وزارة الرياضة ومن بعدها اتحاد الكرة كانت تنظر للاتحاد على أن مشاركته وطنية وكان يجب دعمه".

وأضاف: "سمعنا سابقًا وجهتي نظر أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، وسعد اللذيذ، المسؤول عن برنامج الاستقطاب، بسبب عدم دعم الاتحاد القوي، وفي النهاية أقول بدلًا من أن تبحثوا عن دعم الهلال الوهمي وأنه يُدعم أكثر من غيره ابحثوا عن فكر وإستراتيجيات الهلال الذي لم يتوقف في أسوأ أحواله".

ورد عبدالله فلاتة، قائلًا: "أنتم ترددون (لو) الهلال أو النصر أو الأهلي ولكن هي كلمة ليس لها داع، ولماذا نستحضر الهلال من البداية"، وحاول محمد الشيخ مقاطعة فلاتة لكن الأخير انفعل بشدة ورفض مقاطعته.