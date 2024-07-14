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رياضة

ترتيب هدافي يورو 2024

ترتيب هدافي يورو 2024
مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 10:06 م

انتهت منافسات النسخة الحالية من عمر بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي استضافتها ألمانيا.

وفاز منتخب إسبانيا بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه بعدما تغلب في اللقاء النهائي على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1 مساء الأحد.

ولكن صراع الهدافين لم يشهد أي جديد بعد نهاية المباراة النهائية بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا.

وشهدت النسخة الحالية لبطولة كأس أوروبا "يورو 2024" حدثًا استثنائيًا بصيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن هز الشباك لأول مرة خلال مشاركاته في البطولة القارية.

وتقاسم صدارة ترتيب هدافي اليورو 6 لاعبين برصيد 3 أهداف على رأسهم هاري كين نجم منتخب إنجلترا وداني أولمو نجم منتخب إسبانيا الذين وصلا للمباراة النهائية.

وتضم قائمة متصدري ترتيب الهدافين أيضًا جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا بجانب كودي جاكبو نجم منتخب هولندا وجيورجي ميكوتادزي نجم منتخب جورجيا وإيفان سكرانز نجم منتخب سلوفاكيا.

وفيما يلي الترتيب النهائي لهدافي يورو 2024:

الإنجليزي هاري كين (3 أهداف)

الهولندي كودي جاكبو (3 أهداف)

الجورجي جيورجي ميكوتادزي (3 أهداف)

السلوفاكي إيفان سكرانز (3 أهداف)

الإسباني داني أولمو (3 أهداف)

الألماني جمال موسيالا (3 أهداف)

يورو 2024كودي جاكبوجمال موسيالاهاري كين

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