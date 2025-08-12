هدية رونالدو.. هل ارتدت جورجينا خاتما أغلى من زوجة جيف بيزوس؟ (صور)

كتب: نور الدين ميفراني

أعلنت جورجينا رودريغيز اقتراب زواجها الرسمي من صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي من خلال نشرها على صفحتها في "إنستغرام"، صورة لخاتم الزواج ممسكة بيد رونالدو، وكتبت: "نعم أوافق في هذا وفي كل حياتي".

ولفت الأنظار الخاتم المرصع بالألماس في يد جورجينا رودريغيز ودفع وسائل إعلام عالمية للبحث في قيمته، حيث نشرت "ماركا" أن الخاتم يشمل 30 قيراطا من الألماس وتقدر قيمته ما بين 3 و5 ملايين يورو.

وبدأت المقارنة بين خاتم زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، وخاتم زواج الملياردير الأمريكي جيف بيزوس والإعلامية الأمريكية لورين سانشيز لتشابههما.

كان خاتم خطوبة سانشيز يزن 30 قيراطًا، وقيمته تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار، وفقًا لمجلة هاربر بازار.

وكشفت سانشيز في مقابلة مع مجلة فوغ أن الحجر المركزي هو ماسة وردية نادرة بلون وردي.

واستعرضت الصحفية البالغة من العمر 55 عامًا، أول خاتم ألماس في عام 2023، بعد أن تقدم زوجها الحالي جيف بيزوس بطلب الزواج منها على متن يخته الفاخر "كورو" الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار.

أما الخاتم الذي طلبه كريستيانو رونالدو لجورجينا رودريغيز، فهو ألماسة كبيرة جدًا بقطع بيضاوي، ربما حوالي 20 قيراطًا. لذا، فإن خاتمها أقل قيراطًا بقليل، وأكثر استطالة.

وكشف الخبراء أن سعره قد يتراوح بين 2 و5 ملايين دولار.

بينما يقدر أجاي أناند، الرئيس التنفيذي لشركة Rare Carat، أن الحجر المركزي من لون D وله نقاء لا تشوبه شائبة، ويزن أكثر من 30 قيراطًا؛ مما يرفع قيمته إلى 5 ملايين دولار أمريكي

وفي كل الأحوال، فإن خاتم جورجينا رودريغيز الجديد كافٍ لمنافسة خاتم لورين سانشيز من حيث القيمة.