انفعال كبير من مدرب غريميو على مساعده بعد إجراء تبديل خاطئ (فيديو)

انفعال كبير من مدرب غريميو على مساعده بعد إجراء تبديل خاطئ (فيديو)
مانو مينيزيسالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز

خيّب فريق غريميو آمال أكثر من 45 ألف مشجع احتشدوا في ملعب "أرينا"، فالتشكيلة الجديدة التي اعتمدها المدرب مانو مينيزيس لم تنجح، ليخرج الفريق مهزوماً أمام ميراسول بهدف نظيف، في الدوري البرازيلي.

ووجّهت انتقادات حادة لمينيزيس الذي فشل في استثمار أسبوعين كاملين من فترة التوقف الدولي لبناء فريق أكثر انسجاماً وفاعلية.

كما شهدت المباراة موقفا غريبا، إذ حدث خطأ في التواصل بين الجهاز الفني لنادي غريميو وطاقم التحكيم، ما أثار غضب مانو مينيزيس. 

المدرب استشاط غضبًا بعد خروج لاعبه أليسون من أرض الملعب ودخول بافون بديلًا له، وبعد المباراة، اعترف مانو بوجود خطأ في تواصله مع مساعده تياغو كوسلوسكي.

ولم يكن مانو يرغب في خروج أليسون، وبعدما شاهد التبديل الخاطئ، عاد إلى مقاعد البدلاء واشتكى لأفراد الجهاز الفني واللاعبين، واعترف المدرب بأن المشكلة داخلية ولا علاقة لها بطاقم التحكيم، وظهر المدرب على مقاعد البدلاء وهو يعاتب مساعده بشكل كبير.

 

 

وقال مينيزيس عقب المباراة: "لقد أخطأنا، كان الخطأ من جانبنا، خطأ في التواصل. كان من المفترض أن يخرج جواو بيدرو، وأن أدفع بـ بافون كجناح، لكن حصل خطأ بيني وبين تياغو في التواصل. التحكيم قام بعمله بشكل صحيح، الخطأ كان منا".

وأظهرت الصورة لاحقًا أن طاقم التحكيم اعتمد على ما ورد في ورقة التبديل، التي تضمنت رقم أليسون (47) كمستبدَل، مقابل دخول بافون صاحب القميص رقم 7.

 

@geglobo

Na coletiva, Mano Menezes admitiu o erro no momento da substituição. O treinador explicou que houve uma falha na comunicação: "A arbitragem fez certo e o erro foi nosso" Futebol Gremio Brasileirao

♬ som original - geglobo - geglobo

 

